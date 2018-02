Piden la pena de muerte en Chile para padre violador

Cerca de un millar de personas, muchos de ellos portando carteles, pidieron la muerte de Francisco Ríos Ríos, de 29 años, que se encuentra en prisión preventiva por cinco meses a la espera de un juicio. “Pena de muerte al asesino” o “Hasta cuando la violencia contra los niños” eran algunos de los gritos de los chilenos que se manifestaron frente a la casa de gobierno. Otras manifestaciones se han llevado a cabo a lo largo del país para poner fin a los abusos y maltratos contra niños, motivados por el reciente asesinato. En Chile, la pena de muerte fue derogada en 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, que reemplazó la pena capital con la de presidio perpetuo calificado.

El lunes, cuando el fiscal Marcelo Sambuceti estableció las agresiones que sufrió la pequeña que finalmente le causaron su deceso, unas 500 personas le esperaron a la salida para lincharlo, lo que fue evitado por las Fuerzas Especiales de Carabineros.

Según Sambuceti, que también sufrió agresiones al salir del tribunal de la ciudad de Puerto Montt, en el sur de Chile, Ríos ya había sido condenado anteriormente, en dos ocasiones, por violencia intrafamiliar. El doctor Juan Eduardo Donoso, que atendió a la niña, cuando intentaban reanimarla en un consultorio de esa ciudad, dijo que las imágenes que quedaron grabadas en su mente “son tan fuertes” que decidió escribir su visión respecto al impactante caso de maltrato infantil. “Una lactante cruelmente violentada hasta su muerte. Ni la peor de las películas de terror es tan fuerte como las imágenes que quedaron en las retinas del grupo de personas que intentó devolverle la vida esa tarde”, señaló el doctor.

El caso de la menor estremeció a todo Chile y durante toda la semana, en muchas ciudades de ese país de 17,5 millones de habitantes, hubo manifestaciones exigiendo penas más duras contra los culpables de la violencia contra los niños en Chile.

Exige a Bachelet la eutanasia

Paula Díaz Ahumada, de 19 años, víctima de una enfermedad no diagnosticada que le genera fuertes dolores, recurrió a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para pedirle que se autorice su eutanasia. “Sólo pido descanso, le suplico que me dé la eutanasia, no soporto mi cuerpo”, asegura en su desgarrador mensaje Paula. “No tengo descanso ni de día ni de noche, le suplico con toda mi fuerza que me venga a ver porque ya no puedo esperar más”.