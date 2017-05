Podría quedar acéfala la Defensoría de la ciudad

Ayer, la comisión evaluadora del Concejo tenía que votar un orden de mérito, con el puntaje para cada uno de los 27 postulantes a la Defensoría. Al igual que lo que ocurrió con el síndico municipal, salió un despacho con cinco adhesiones y el resto se expresó en contra. El listado que se aprobó ubica en primer lugar a San Martín, en segundo orden a Marcelo Grill, tercero a Christian Galván, después María Paula Picardi y recién quinto a Riva. Esa valoración tiene el aval de Nuevo Compromiso-PRO, ARI y el bloque unipersonal de Laura Plaza. Los emepenistas, en cambio, consideraron que Riva es el más preparado, en segundo lugar la ex concejal de su partido, Emilce Troncoso, luego Juan Dutto y a San Martín le asignaron el quinto puesto. Libres del Sur y UNE también indicaron que su favorito es el actual defensor.

Así como pasó con el síndico, la definición recién se conocerá en sesión, el 15 o el 22 de este mes. Si se mantienen las preferencias actuales, Riva tendría los 10 votos asegurados, pero hay que ver qué sucede con UNE, que tiene un acuerdo electoral con el quiroguismo. Si nadie consigue la mayoría absoluta, habrá que llamar a un nuevo concurso y la Defensoría quedaría acéfala.

Santiago Montórfano (NCN-PRO) remarcó que no apoyarán a Riva porque consideran que “no es imparcial desde lo político-partidario”. Francisco Baggio (UNE) explicó que ellos sí valoran la gestión de Riva y le reconocen “que sacó la Defensoría a la calle”. No obstante, aclaró: “También puntuamos alto a San Martín y creemos que en estos 20 días por delante se pueden acercar posiciones”.

Analizan extender el mandato al adjunto

Para que los vecinos no se queden sin defensor del Pueblo, los asesores legales del Concejo están analizando la posibilidad de extender el mandato a quien hoy está como adjunto de Riva, Néstor Arce López, en caso de que el concurso quede desierto.

López lleva casi seis años en el cargo aunque pocos lo conozcan. Es abogado y antes de ingresar a la Defensoría se desempeñó en el ámbito municipal como secretario del Juzgado de Faltas 2.

Santiago Montórfano (NCN-PRO) indicó ayer que harán “todo a nuestro alcance para que el cargo no quede vacante, pero si así fuera estamos viendo alguna forma legislativa para dar una subrogancia al adjunto”. Las ordenanzas vigentes y la Carta Orgánica no dicen nada sobre lo que hay que hacer si termina un mandato y no hay un nuevo defensor titular. Sí se dice que quien gana el concurso propone después a un adjunto para que lo acompañe.