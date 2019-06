Polémica por la licencia médica del ginecólogo Rodríguez Lastra

En julio se dará a conocer la sentencia que deberá cumplir Rodríguez Lastra por interrumpir un aborto legal a una joven víctima de violación. Hasta que la condena no quede firma, sus funciones laborales deben continuar de forma normal. Sin embargo, el médico se encuentra de licencia y viajando por el país. Autoridades del hospital cipoleño indicaron a LM Cipolletti que el certificado médico presentado es por el plazo de un mes, y no develaron el diagnóstico expuesto para no violar su intimidad.