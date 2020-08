Polémica con Nicole por mandar a su empleada a un centro de aislamiento

Tras confirmar que contrajo coronavirus , Nicole Neumann se convirtió en tendencia en las redes con numerosos comentarios, memes y críticas por la actitud que tuvo con la mujer que trabaja en su casa y su polémico historial en relación al Covid-19, que va desde la puesta en duda de la existencia de la pandemia y la efectividad de las vacunas, hasta las trabas para impedir que su ex pareja Fabián Cubero vea a sus tres hijas, por miedo de que Micaela Viciconte, su actual novia, tenga la enfermedad.

En una nota que brindó en Nosotros a la mañana, la modelo contó que fue hispada luego de que su empleada doméstica contrajera el virus. “Es verdad lo de la señora que trabaja en casa; ella vive acá. Una mañana ella amaneció diciéndome que no tenía olfato, que no sentía nada. Obviamente me alarmé porque es un síntoma característico de covid. Le pedí ‘por favor quedate encerrada en tu cuarto hasta que pueda gestionar que vayas a hacerte un testeo’. Y le dio positivo”, arrancó diciendo.