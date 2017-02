Buenos Aires.-El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, dijo que no es “conducente” que voluntarios sustituyan a los docentes durante el paro anunciado para el 6 y 7 de marzo. “En buena hora la voluntad, pero no creo que pueda ser algo conducente. Yo lo veo difícil porque estar al frente de un aula no es solamente tener ganas”, declaró a radio Metro.

Luego de anunciado el paro docente, miles de personas tuitearon en contra de líder del gremio, Roberto Baradel, y reclamaron el inicio de clases en la fecha pautada. Muchos otros se ofrecieron como voluntarios para cubrir las faltas. Lacunza dijo que el gobierno valora “mucho la vocación de aquellos que quieran aportar”, pero resaltó que hay que tener “una formación, una preparación, no sólo académica sino pedagógica, y una responsabilidad de tener chicos a cargo”.

La idea resonó tanto en las redes que el hashtag #VoluntarioDocenteNoAlParo fue uno de los temas más debatidos en Twitter durante toda la jornada de ayer. Incluso la propia Cristina Kirchner escribió en esa red que todo era una movida del Gobierno para desacreditar el reclamo de los docentes.

“A los amigos del voluntariado los esperamos cualquier día en una escuela periférica del conurbano. No duran un round”, advirtió un usuario con tono irónico.

Parece que Vidal amasa el decreto

El gobierno de María Eugenia Vidal analiza cerrar la paritaria por decreto, si no alcanzan por estas horas (algo que parece lejano) un acuerdo con los gremios docentes antes del 6 de marzo, fecha del inicio de clases.