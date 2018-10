"Estoy explorando una nueva sensualidad", es el textual de la actriz elegido como título por la revista donde posa en ropa interior aunque sin corpiño rodeada de hombres y mujeres emulando una orgía.

"A los 43 dice que se cansó de ser infiel: 'La culpa y la mentira siempre hacen sufrir'. En 2013 conoció a un hombre tan libre como ella: 'Ramiro me enseñó a amar con verdad y decidimos compartirnos con otras personas'. Claves y confesiones de una mujer que renunció a la monogamia para vivir en poliamor", es el anticipo de la nota.

Al hacerse pública la tapa, las redes sociales se llenaron de críticas."Me copa que había dicho que no quería exponerlo...", ironizó, por ejemplo, una usuaria de Twitter.

"Seré chapada a la antigua en este caso, pero posta me parece innecesario el título, la foto, todo. Y no por ser mujer, me parecería innecesario en un hombre también. ¿Qué necesidad hay de estar ventilando si te acostás con uno, una o muchos?".

Embed Es una vergüenza que esta sea la tapa de gente ! https://t.co/ljKCeKcSFv — pato1512 (@PATO1512) 9 de octubre de 2018

Embed Q bajo esta tapa de gente...@Flor_de_P era necesario??? — claudia adriana (@claustrusi) 9 de octubre de 2018

Embed DEJEN DE JODER!!! Ustedes se llaman "GENTE" No pueden poner a semejante inmunda en la tapa. Tenes que leer la revista a escondida de los niños, porque NO PODES mostrarle a ésta DEGENERADA. Que asco!!! — graciela fraga (@gracielafragah1) 9 de octubre de 2018

Embed Que es esa tapa por Dios! No se dan por vencido eh! Lo que hace la gente para no quedar como una cornuda profesional por Dios, patetico el papel de esta mujer ♂️ — Maravilla Style (@BosteroRemixado) 9 de octubre de 2018