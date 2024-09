Amenazó a su pareja para que retire la denuncia de abuso en su contra y quedó tras las rejas

Sin embargo, según los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal, el imputado amenazó a su ex pareja por medio de un tercero el 28 de agosto pasado, cerca de las 22:00 y en una calle de la ciudad de Cutral Co .

La víctima había salido del cine junto a una amiga y, mientras manejaba su vehículo particular, fue interceptada por una moto que la obligó a detenerse. En ese momento, el conductor se bajó, extrajo un arma y le dijo que tenía un plazo para retirar la denuncia contra su expareja. Es que la mujer lo denunció anteriormente por abuso sexual.

Luego, el mensajero se dio a la fuga.

asistente letrado federico cuneo.jpg

Con este hecho, el imputado incumplió la orden de prohibición de ejercer cualquier acto que implique violencia, intimidación o perturbación (por cualquier medio o terceros) impuesta el 23 de agosto, por la jueza de garantías Laura Barbé.

Luego, el 3 de septiembre cerca de las 19, el imputado volvió a incumplir la orden de la jueza de garantías cuando amenazó a su expareja enviándole un texto desde un teléfono celular que la mujer no tenía registrado. En el mensaje, le decía que retire la denuncia contra su ex pareja o no iba a haber otro aviso.

Por esto, el asistente letrado de la fiscalía, Federico Cuneo, ahora lo acusó como autor del delito de desobediencia a una orden judicial (dos hechos en concurso real).

Además, durante la audiencia, Cuneo requirió que el acusado permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses. Argumentó que existe riesgo para la integridad física de la víctima y peligro de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado.

El juez de garantías Ignacio Pombo, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía y también fijó la prisión preventiva solicitada por Cuneo, pero por un mes.

148.jpg

Violento amenazó con matar a su ex tras escapar de la cárcel

Pablo Alberto Soto tiene 31 años y su condena por robos, la que cumplía en la U22 de Cutral Co, se extendía hasta el 2028. El pasado domingo escapó por un punto ciego de la U22 de Cutral Co tras atravesar, escalando y cortando, tres cercos perimetrales.

Cuando Soto y compañía estaban en fuga, el preso no soportó sus instintos y se realizó una foto que le mandó a la ex, que vive en Neuquén, y le sumó un WhatsApp que contenía una amenaza de muerte.

La mujer se acercó la tarde noche del domingo a la Comisaría 16 donde radicó la denuncia sobre la amenaza y exhibió un video donde se ve que Soto hace todo un paneo demostrando que está en libertad.

Pablo Alberto Soto prófugo de la U22 Pablo Alberto Soto llevaba siete años tras las rejas por un robo con abuso de armas

Se ve que está en una calle de tierra de Cutral Co que va en dirección a Zapala. Eso lo pudieron determinar los pesquisas que están tras los pasos del delincuente prófugo.

Pero lo más temerario, es el audio donde amenaza de muerte a la ex y a su familia.

“Vos bardeaste conmigo, ahora yo voy a bardear con todos. Vos te hacías la viva con Brandon. Vos te hacías la viva, vos y el Beto, y tus papás se cagaban de la risa. Vos te pensabas que yo era pura boca, ahora vas a ver que no soy pura boca. Zarpado asesino soy yo boluda. No te imaginás con quién te metiste. Ahora lo vas a ver”, concluye el audio que dura tan solo 15 segundos, pero presagia lo peor.

Si bien la Policía puso custodia en la casa de la mujer amenazada, saben que eso no basta.