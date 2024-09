El audio de la amenaza del prófugo de la U22 a su ex pareja: "Soy zarpado asesino"

La temeraria amenaza que le envió en un audio el prófugo de la U22 a su ex en Neuquén. La Policía la custodia y se analiza mandarla a una ubicación segura.

Pablo Alberto Soto se fugó de la cárcel de Cutral Co y luego envió un video y un audio con una temeraria amenaza de muerte a su ex pareja.

La temeraria amenaza que recibió la ex pareja del prófugo de la U22 pone en jaque a las instituciones del estado que deben proteger a las mujeres que ya deberían buscar una ubicación segura para trasladarla hasta que logren concretar la recaptura.

Se ve que está en una calle de tierra de Cutral Co que va en dirección a Zapala. Eso lo pudieron determinar los pesquisas que están tras los pasos del delincuente prófugo.

Pero lo más temerario, es el audio donde amenaza de muerte a la ex y a su familia.

“Vos bardeaste conmigo, ahora yo voy a bardear con todos. Vos te hacías la viva con Brandon. Vos te hacías la viva, vos y el Beto, y tus papás se cagaban de la risa. Vos te pensabas que yo era pura boca, ahora vas a ver que no soy pura boca. Zarpado asesino soy yo boluda. No te imaginás con quién te metiste. Ahora lo vas a ver”, concluye el audio que dura tan solo 15 segundos, pero presagia lo peor.

Audiovideo Amenaza de preso de la U22.mp4

Una custodia no basta

Si bien la Policía puso custodia en la casa de la mujer amenazada, saben que eso no basta.

Fuentes reservadas confiaron: “la casa donde está tiene muchos flancos para ingresar. No es segura. Al policía que está de custodia, tranquilamente lo puede sorprender y asesinar. Acá es necesario que las otras instituciones que intervienen en violencia de género brinden una ubicación segura para trasladarla de manera urgente a la mujer hasta que atrapen a Soto”, reveló una fuente bajo reserva a LMNeuquén.

De Soto se sabe que escapó en sentido a Zapala, por lo que volver a Neuquén lo obligaría a dar un largo rodeo y sortear todo tipo de controles.

Lo bueno es que la noticia ya trascendió y Soto sabe que la ex está con custodia. Lo malo, es que Soto considera que ya no le queda nada y no hay peor cosa que un tipo decido y sin nada que perder.

Escape de la U22- Cutral Co alambre.png La fuga de la U22 la concretó con ayuda externa y el corte de dos alambrados perimetrales.

Una fuga absurda

Soto tiene 31 años y su condena por robos se extendía hasta el 2028. El pasado domingo escapó por un punto ciego de la U22 de Cutral Co tras atravesar, escalando y cortando, tres cercos perimetrales.

Detalle, para cortar los cercos hacen falta herramientas que no son fácil de obtener dentro del penal, por este motivo es que se sostiene que recibió ayuda externa que podría incluso haber cortado de antemano el cerco para que agilizar la salida.

Los pesquisas están convencidos de la ayuda externa, más aún a partir de los rastros que encontraron en el predio de la cerámica Stefani donde Soto logró poner los pies en polvorosa.

Soto aprovechó todas las facilidades de un sistema penitenciario colapsado. Ahora, toda la Policía está tras sus pasos.