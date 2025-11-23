Cambios en el cierre del aeropuerto Chapelco: qué días permanecerá cerrado

El aeropuerto de San Martín de los Andes verá interrumpidos sus servicios por obras. El cierre se distribuirá en dos semanas consecutivas.

El aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes estará cerrado para realizar trabajos de mantenimiento que habían quedado pendientes de la veda invernal. Estas obras se complementarán con otra que recientemente comenzaron a ejecutarse mediante una inversión superior a los $2.500 millones.

Días atrás se había establecido que durante diez días , a partir del 24 de noviembre, permanecería cerrado . En las últimas horas las autoridades informaron que el cierre preventivo del aeropuerto se realizará en otra fecha con el objetivo de provocar la menor cantidad de inconvenientes a los usuarios y turistas que visiten la región.

De esta forma, las autoridades de la provincia del Neuquén revelaron que el cierre por obras cambió sus días y será el martes 25, miércoles 26 y miércoles 27. Ya en la primera semana de diciembre, los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 volverán a cerrar.

Esta decisión de cambios de fecha fue justificada en relación a que se registra un menor movimiento de vuelos, sólo afectando a un servicio por cada empresa aérea.

Este cierre preventivo del "Aviador Carlos Campos" será para repavimentar la calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento de aeronaves, fundamentales para garantizar la óptima operación. Las obras fueron licitadas por el gobierno de la provincia de Neuquén a través de la empresa NeuquénTur S.E a cargo de la firma Guillermo Fracchia SRL.

Las obras del aeropuerto contribuirán "a mejorar la experiencia de los usuarios"

"La remodelación y ampliación del Aeropuerto Chapelco consolidará la conectividad aérea y acompañará el crecimiento sostenido del turismo en el sur de la provincia. Además, contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y potenciará el perfil internacional del destino", sostuvo el director provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, Francis Pojmaevich.

Antes de la temporada invernal 2025, concretó la primera parte del proyecto adjudicado: reparó la pista e hizo el mantenimiento necesario para garantizar la operación durante el invierno. Ahora completará el resto de las tareas previstas en el contrato.

Esta obra forma parte de un plan integral de mejoras en la terminal aérea ubicada en la región de los Lagos del Sur y se suma a la ampliación del edificio terminal que fue adjudicada a Nova Fusión y comenzó recientemente.

Más pasajeros, más inversión

Las mejoras llegan en un contexto de crecimiento sostenido de pasajeros. Según se informó, el aeropuerto registra un tráfico anual cercano a los 300.000 pasajeros, y se estima que entre 2023 y 2024 el aumento fue del 19 al 20%. “Esperamos un porcentaje similar este año. Todo ese crecimiento hay que acompañarlo con infraestructura”, subrayó Pojmaevich.

En tanto, la jornada del martes 10 coincidirá además con una medida de fuerza de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que afectará a Aerolíneas Argentinas entre las 18:00 del martes y las 2:00 del miércoles. El sindicato reclama retrasos salariales, fallas técnicas y falta de inversión. Por lo tanto, los vuelos desde y hacia Aeroparque y Ezeiza también se verán interrumpidos.

