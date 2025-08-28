El ex futbolista de Boca, "Chicho" Serna, sufrió un robo en Villa La Angostura: recuperó las cosas

Mauricio "Chicho" Serna advirtió que le rompieron el vidrio del auto. La Policía realizó un rápido operativo y localizó al autor del robo.

Un hecho delictivo en las últimas horas de la tarde del miércoles tuvo como víctima a Mauricio "Chicho" Serna , ex futbolista y ex concejero del Club Atlético Boca Juniors. Se trató de un robo de varios bolsos y mochilas con elementos de valor que había dejado adentro de su auto, estacionado en la calle céntrica de Villa La Angostura.

La maniobra delictiva fue llevada a cabo a las 19.30 por un hombre que no advirtió que estaba bajo observación de un comerciante de la cuadra, en calle Las Muticias y Las Fucsias, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes. Acto seguido, avisó a la Comisaría 28 del hecho.

Luego, se conoció a través de las redes sociales un video donde se observó a un hombre con una mochila que se acercó al auto, luego, con intención de disimular se sentó en el cordón de la vereda. Después, fue directo al vidrio y rápidamente se alejó caminando del lugar.

robo chicho serna villa la angostura

De acuerdo a la información de la Policía, tras el alerta recibido, personal policial desplegó un rápido operativo que permitió ubicar y aprehender al hombre a pocos metros de la zona de un restaurante céntrico de la localidad, donde el futbolista estaba cenando junto a su esposa y unos amigos.

Serna salió a acomodar el auto y se dio cuenta de que fue víctima de un robo

De manera insólita, Serna había sido advertido de que por error había estacionado en contramano, por lo que salió del local gastronómico para acomodarlo. En ese momento, según indicó el comisario Marcos Oviedo, los efectivos estaban justo interviniendo por el alerta del robo que hizo un vecino.

De esta manera, entrevistaron a Serna que constató que le habían roto el vidrio de la ventanilla sustrayéndole bolsos que contenían efectos personales, entre ellos un teléfono celular Iphone, maquillajes, bijouterie, entre las cuales había cadenas de plata y oro.

A partir de las cámaras de seguridad del lugar, un aporte puntual de un vecino, y de la rápida actuación de las patrullas, los efectivos lograron identificar a un sospechoso. Se trataba de un conocido delincuente de la zona que acumulaba antecedentes similares. Poco después, fue localizado en un domicilio bajo supervisión policial y quedó demorado.

robo chicho serna

Durante la requisa, se halló en su poder una mochila con prendas de vestir coincidentes con las utilizadas en el hecho, además de un bolso con elementos de características similares a los denunciados como robados. Posteriormente, la justicia ordenó el secuestro formal de los objetos, que incluyeron artículos de valor y pertenencias personales.

Finalmente, en horas de la noche, los elementos recuperados fueron restituidos a la víctima, quien agradeció la rápida respuesta de la policía y lució sonriente en una fotografía institucional. Por su parte, la fiscalía de turno dispuso las diligencias de rigor y la notificación judicial al demorado, mientras continúa la investigación.