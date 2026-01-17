En distintos operativos, recuperaron una camioneta y un auto robados: un sospechoso

Ambos vehículos fueron recuperados el viernes. El auto había sido robado en Centenario y trasladado al centro de la capital, aunque no hay sospechosos.

Los operativos preventivos de la Policía siguen ayudando a esclarecer hechos y recuperar vehículos sustraídos. En un breve lapso de tiempo, efectivos lograron recuperar una camioneta y un auto robado horas atrás en otra localidad.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando alrededor de las 16, efectivos de la División Motorizada - DEMOSE fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba en circulación y cuyas características coincidían con las de un rodado denunciado como sustraído.

En el marco de un patrullaje preventivo, el vehículo fue localizado en la zona de calle Collón Cura , por lo que el personal se dispuso a pedir la identificación de su conductor.

Sin embargo, esto no fue tarea sencilla. Al advertir la presencia policial, el conductor realizó maniobras para evadir el control y darse a la fuga, aunque estaba cercado. Fue interceptado a pocos metros por los efecivos, que actuaron con rapidez para no permitirle alejarse, y lo hicieron detenerse sobre calle Villaguay, donde el rodado terminó detenido tras perder estabilidad.

Comisaría 3 - Comisaria Tercera

El ocupante descendió del vehículo e intentó incluso alejarse del lugar corriendo, pero fue rápidamente demorado por el personal interviniente.

Como resultado del operativo, el vehículo fue recuperado en buen estado y se dio inmediata intervención a la Comisaría Segunda, quedando el procedimiento a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La camioneta sería requisada en las próximas horas para tratar de conseguir algún indicio sobre su sustracción y luego sería devuelta a su legítimo dueño.

En otro operativo, recuperaron un auto robado en Centenario

Además, también el día viernes durante un operativo de patrullajes de rutina en pleno centro de la ciudad, se logró localizar un vehículo que registraba pedido de secuestro vigente.

Las tareas eran realizadas por personal de la Comisaría Primera, quienes detectaron que un auto Nissan Tiida color gris coincidía con uno robado apenas horas antes, pero en la localidad vecina de Centenario.

Tras una breve comunicación con el Centro de Operaciones Policiales, que ingresaron el dominio en la base de datos policial, se confirmó que era el auto robado. Este se encontraba estacionado y sin ocupantes, por lo que no se produjeron demoras.

auto robado y recuperado

El auto fue secuestrado y puesto a disposición de la unidad policial correspondiente, a la espera de las actuaciones correspondientes para la entrega a su propietario.

En ambos casos, la Policía deberá continuar adelante con las respectivas investigaciones para determinar si se puede identificar a los responsables de ambos robos.

Operativos exitosos

Días atrás, la División Motorizada fue responsable del recupero de otro auto robado, un Fiat Cronos robado a su propietario a punta de cuchillo.

El hallazgo tuvo lugar pasadas las 20:50 del lunes, cuando personal patrullaba por el sector de calle Félix San Martín. El vehículo iba ocupado por cuatro hombres, quienes intentaron darse a la fuga sin éxito. Dos de ellos permanecieron en el auto, mientras que otros dos intentaron huir a pie. Finalmente, quedaron bajo investigación, en principio por encubrimiento.