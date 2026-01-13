Recuperaron un auto que había sido robado a punta de cuchillo: 4 demorados

El auto es un Fiat Cronos color gris oscuro sin chapa patente colocada. Será requisado y devuelto a su propietario.

Una vez más, los operativos de rutina de la Policía prueban su importancia para las investigaciones y el combate de la inseguridad en Neuquén. Un auto fue recuperado en las últimas horas, habiendo sido robado a punta de cuchillo a su propietario . Los pasajeros que iban en él sabían del origen ilícito del vehículo, ya que intentaron darse a la fuga y fueron demorados.

El hallazgo tuvo lugar pasadas las 20:50 del lunes , cuando personal de la División Motorizada que realizaba patrullajes preventivos por la ciudad, observaron circular por calle Félix San Martín y en dirección este a un auto Fiat Cronos, color gris oscuro, sin dominio colocado.

El vehículo no solo llamó la atención por la falta de chapa patente, sino porque además sus características coincidían con el de un auto robado días atrás bajo amenaza de arma blanca en inmediaciones de las calles Chocón y Correntoso .

Al momento de ser detectado, el vehículo iba ocupado por cuatro hombres. Al intentar identificarlos y dar la voz de alto, el conductor y el acompañante descendieron del rodado y emprendieron la fuga a pie, cruzando la ruta en dirección a Bahía Blanca y Perticone.

chocon y correntoso neuquen

A pesar de esto, ambos fueron perseguidos y demorados por un suboficial, con la colaboración de personal policial que acudió tras escuchar la información compartida a otras unidades.

En tanto, otro efectivo logró la aprehensión de los dos ocupantes que se encontraban en el asiento trasero del vehículo.

Los demorados fueron identificados, resultando ser cuatro hombres de 34, 22 y los restantes de 28 años de edad.

Además, en el lugar se hizo presente personal de motoristas y bicipolicías, quienes realizaron el resguardo del rodado, constatando que el mismo poseía el dominio grabado en los cristales y se trataba del sustraído. Como resultado, el automóvil fue secuestrado y trasladado junto a los cuatro sospechosos a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.

En Vista Alegre recuperaron una camioneta robada en Centenario

Por otro lado, el día domingo alrededor de las 20, personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre y de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II fueron alertados por el Centro de Monitoreo Urbano sobre la presencia de una camioneta Peugeot Partner blanca con pedido de secuestro por robo con fecha del 11 de junio de 2025 en jurisdicción de la Comisaría Quinta de Centenario.

Desde el monitoreo chequearon la patente a través de los lectores y allí arrojó la novedad. Los efectivos que patrullaban las inmediaciones se acercaron a la calle rural 12 y pudieron dar con el vehículo, en el cual iban un hombre y dos mujeres, quienes no pudieron acreditar la propiedad sobre la camioneta.

Por este motivo, los uniformados demoraron al conductor y secuestraron la camioneta, la cual fue trasladada a la comisaría de esa localidad a los fines de ser requisada y luego restituida a su legítimo dueño. Intervino en las actuaciones la Fiscalía de Robos y Hurtos.