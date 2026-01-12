Quedó preso el delincuente que ocultaba una arma de fuego de la Policía Federal

El hombre atrapado en Rincón de los Sauces tiene un frondoso prontuario, que incluye un homicidio. La pistola fue sustraída en un robo comando en Cipolletti.

El personal de la CENAF 5 encabezó el positivo allanamiento en Rincón de los Sauces.

El procedimiento que concretó el personal de la CENAF 5 de Rincón de los Sauces este último fin de semana fue doblemente positivo porque no solo se incautó un arma de fuego de una fuerza de seguridad nacional, sino que también podría ser el inicio de una investigación más amplia ligada a un atraco en una propiedad de la vecina ciudad rionegrina de Cipolletti. Desde la fiscalía se pidió la preventiva del hombre que ocultaba el arma y, además, podría sumar cargos por un hecho de violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos al sospechoso que estaba en libertad condicional y le encontraron un arma de guerra robada en su domicilio, en Rincón de los Sauces.

La acusación la realizó el fiscal jefe Pablo Vignaroli el sábado pasado, acompañado por la asistente letrada Yesica Barbích , y pidió que el imputado quede detenido con prisión preventiva.

El fiscal Pablo Vignaroli destacó los riesgos procesales existentes. El fiscal Pablo Vignaroli destacó los riesgos procesales existentes.

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el MPF y la Policía provincial, el arma fue hallada durante un allanamiento realizado el sábado pasado por la mañana. El procedimiento fue requerido tras la denuncia de un familiar de una mujer que es pareja del acusado, y quien advirtió sobre agresiones hacia ella, en un contexto de violencia de género.

En el allanamiento fue encontrada en el sector de la cocina una pistola calibre 11,25, con la inscripción “Policía Federal”, y con un cargador con cinco cartuchos con punta dorada.

“El acusado la tenía sin estar habilitado y sabiendo que su origen era ilícito”, indicó el fiscal jefe.

Esto último porque el arma fue sustraída durante un robo comando cometido en una casa de la ciudad de Cipolletti, junto a otras dos armas, el 27 de junio del año pasado.

Podría sumar acusación por violencia de género

El fiscal jefe lo acusó del delito de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con encubrimiento, en carácter de autor. Y adelantó que, en lo vinculado al delito sobre la violencia ejercida hacia su pareja, la investigación del MPF se profundizará con el objetivo de reformular los cargos e incluir este hecho.

pistola secuestrada Gentileza Policía del Neuquén

Como medida cautelar, el representante del MPF requirió que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.

Argumentó que la persona imputada tiene antecedentes penales, ya que fue condenado por un homicidio cometido en Villa La Angostura a 11 años de prisión. Como ya cumplió más de los dos tercios de la condena, la cual finaliza en mayo de 2026, se encontraba en libertad condicional.

“Si queda en libertad, va a entorpecer la investigación o se va a fugar”, remarcó el fiscal jefe durante la audiencia.

Preventiva por un mes

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Carina Álvarez, avaló la formulación de cargos, estableció el plazo de investigación en cuatro meses y fijó la prisión preventiva por un mes.

El allanamiento que terminó con la captura del pistolero tuvo la intervención de efectivos de la CENAF y, además, se solicitó el apoyo de la Brigada de Investigaciones, según lo informado por la Policía.