Incautaron otra arma de fuego perteneciente a una fuerza de seguridad

El allanamiento se llevó a cabo en Rincón de los Sauces, donde fueron detenidos dos hombres. La pistola incautada, calibre 11,25, tenía una inscripción oficial.

La fiscalía de Rincón de los Sauces supervisó el allanamiento donde fueron apresados dos hombres.

Un procedimiento policial desplegado en un domicilio particular de la ciudad de Rincón de los Sauces derivó en el secuestro de un arma de fuego perteneciente a una fuerza de seguridad nacional, además de la detención de dos personas. La semana pasada, en un operativo desarrollado en esta capital, fue incautada otra arma de una fuerza de seguridad.

Según lo indicado por la Policía, el operativo en Rincón estuvo a cargo de personal de la CENAF 5 y se concretó este último sábado, en horas de la mañana. A partir de una orden emanada de un juez de garantías, se allanó una vivienda situada sobre calle Sarmiento.

La inspección del domicilio permitió el secuestro de una pistola 11,25, “con numeración visible y la inscripción de una fuerza de seguridad nacional”, especificaron desde la Policía. También se encontraron en el lugar un cargador y cartuchos.

Sospechosos demorados

En cuanto a los sospechosos, fueron apresados dos hombres de 30 y 32 años. Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía única a cargo de Diego Fermín Azcárate.

Finalmente, fue incautado un auto Renault Megane y una pequeña cantidad de droga.

Además de los efectivos de la CENAF, trabajaron los integrantes de la Brigada de Investigaciones. La tarea se llevó a cabo sin inconvenientes y alrededor de las 9, las fuerzas de seguridad se encargaron de trasladar a los detenidos.

allanamientos inhibidores Gentileza Policía del Neuquén

El otro operativo donde se incautó un arma de fuego vinculada a fuerzas de seguridad, en este caso provinciales, se concretó el jueves pasado, en jurisdicción de la Comisaría 20 de Neuquén capital.

Siguen los operativos para evitar robo de motos

En tanto, en esta capital, dos ladrones de motos que protagonizaban robos en distintos puntos fueron atrapados gracias a un rápido despliegue del personal de la Comisaría 41. Además de la detención de los delincuentes, la Policía les incautó una tijera utilizada cortar candados.

El procedimiento se desarrolló el sábado en horas de la tarde, en el cruce de las calles Zufiría e Ignacio Rivas. En ese lugar, se encontraba una moto Honda aferrada con un candado a un poste. En apariencia, los experimentados delincuentes pensaban que no iban a tener inconvenientes y buscaron cortar de manera rápida la cadena de seguridad. Sin embargo, no lo lograron y mientras hacían distintas maniobras, los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad.

Los sospechosos fueron interceptados luego del frustrado intento de robo y no lograron desprenderse del elemento que los incriminaba, es decir, la tijera corta fierro.

Frente a esta situación, los agentes de la comisaría del barrio Don Bosco los detuvieron y los trasladaron a la sede policial.

En tanto, el dueño de la moto, confirmó que no había sido dañada y solo el candado mostraba signos de haber sido forzado.

Otro operativo exitoso se concretó hoy domingo, por la tarde, en el cruce de las calles La Alfalfa y El Maíz, en el sector de la meseta, donde fue secuestrada una moto que tenía pedido de secuestro desde hacía 7 años.

Según lo señalado por la Policía provincial, un motociclista fue interceptado debido a que se movilizaba sin casco y sin chapa patente.

Apenas se volcaron los datos de números de chasis y motor, los agentes comprobaron que el vehículo había sido sustraído en la vecina ciudad rionegrina de Cipolletti y que tenía un pedido de incautación desde 2018.