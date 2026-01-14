Los policías no tienen paz ni cuando están de franco: tuvo que atrapar un ladrón que desvalija vehículos

Un agente que se retiraba a su domicilio no dudó en frenar la huida de un delincuente que se alejaba con una caja de herramientas. Luego, lo entregó "mansito".

El ladrón fue apresado por un policía de franco y entregado a sus pares de la Comisaría Cuarta.

Los efectivos policiales no tienen descanso ni cuando se encuentran de franco y así lo revela el despliegue que tuvo que hacer un agente ante la huida de un ladrón luego de un robo. Comprometido con su labor, el uniformado no dudó en salirle al cruce al delincuente en el cruce de las calles Catriel y Raqui , donde lo redujo. Luego, el personal de la Comisaría Cuarta de esta capital completó la acción con distintas medidas de rigor.

El procedimiento se desarrolló en plena madrugada, cuando el policía de franco regresaba a su domicilio. En esas circunstancias, se sumó a un operativo que tenía como protagonista a un delincuente que había forzado la puerta de una camioneta.

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial , el ladrón había logrado apropiarse una caja de herramientas y buscaba ganar distancia por calles del barrio Alta Barda.

Sin embargo, no tuvo presente la intervención fortuita del policía de franco que, con su experiencia, no tuvo mayores dificultades para reducirlo y retenerlo mientras sus compañeros de trabajo concurrían al lugar.

ladrón atrapado Gentileza Policía del Neuquén

El despliegue preventivo se desarrolló pasadas las 2 de este miércoles y el sospechoso terminó detenido por el delito de tentativa de robo. De forma paralela, se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal (MPF).

Y como prueba de que los delincuentes no dan descanso a las fuerzas de seguridad provinciales, en las primeras horas de la mañana de este miércoles, el personal de la Comisaría 20 junto a sus pares de la Oficina de Investigaciones encabezaron una serie de allanamientos en aguantaderos de Colonia Rural Nueva Esperanza.

Según lo indicado por la Policía, el MPF investiga un hecho de abuso de armas de fuego y busca avanzar con la acusación de los involucrados.

Para evitar cualquier tipo de inconvenientes, los allanamientos tuvieron el respaldo de efectivos de la UESPO y la Metropolitana.

delincuentes detenidos Gentileza Policía del Neuquén

El resultado del procedimiento fue muy positivo porque se logró demorar a cuatro sospechosos y, además, secuestrar el vehículo que habrían utilizado durante un ataque a balazos.

El rodado, un Chevrolet Corsa, color gris, fue secuestrado y quedó a disposición del MPF.

Asimismo, se pudo comprobar que uno de los demorados tenía un pedido de captura vigente por el delito de encubrimiento.

En este marco, los detenidos quedaron a disposición de Valeria Panozzo, integrante de la unidad fiscal de Actuación Genérica.

Más delincuentes tras las rejas

En el inicio de esta semana hábil, la Policía logró apresar a una banda que había protagonizado un atraco a un vecino, despojándolo de un auto Fiat Cronos.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles El Chocón y Correntoso y, el lunes por la noche, integrantes de la División Motorizada se pusieron en alerta al ver el vehículo robado. Sin demorarse, lo interceptaron y concretaron la detención de los cuatro ocupantes de distintas edades.

Respecto del vehículo, los asaltantes se habían encargado de sacarle las chapas patente para evitar ser identificados. La investigación del atraco quedó a cargo del MPF.