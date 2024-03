Encañonaron a un joven para robarle la moto cuando llegaba a su casa

En ese contexto y actuando en meros segundos, uno de los delincuentes lo amenazó con el arma mientras le exigía todas sus pertenencias: el casco, las llaves de la moto, su celular. Una vez logrado su cometido, el delincuente se fue con la moto del joven y su cómplice en la propia, perdiéndose en la noche.

"Fue una situación de mucho miedo e indefensión y me resisto a naturalizar esta situacion. Sé que gracias al laburo seguramente saldremos adelante porque somos gente de bien, de trabajo, que no está acostumbrada a estas cosas. Pero estoy convencida de que ellos son los menos y somos muchos los que tratamos de salir adelante y no estamos acostumbrados a estas prácticas", lamentó.

Lorena indicó que ya la denuncia fue hecha e incluso consiguieron un video en el que se observa la secuencia y que serviría para identificar a los delincuentes, dado que se alcanzan a ver las características físicas y también detalles de su moto. No obstante, lo peor no es no poder recuperar la moto de su hijo, sino vivir con el miedo constante.

"No puede ser que estas personas vengan y te quiten así como si nada y nosotros estemos con miedo de salir a la calle, de que se te ponga una moto al lado. No sé en qué momento se perdió la tranquilidad. Tengo que agradecerles a estos individuos que no le hicieron nada, que (el ladrón) no lo golpeó, que no lo lastimó, que fue 'amoroso' te diría al solo sacarle la moto", expresó la mujer.

Adolescentes detenidos in fraganti

A fines de enero pasado, en pleno centro de Neuquén capital, dos adolescentes intentaron cometer el robo de una motocicleta a la rastra, pero las cámaras de vigilancia los delataron. Fueron detenidos a las pocas cuadras por personal policial y quedaron a disposición de la fiscalía.

De acuerdo a lo informado desde el área de prensa de la Policía, el hecho tuvo lugar minutos antes de la 1 de la mañana. A través de las cámaras urbanas de vigilancia, efectivos del Centro de Operaciones Policiales (COP) alertó por radio a las unidades que había dos personas que se llevaban una motocicleta a tiro.

Fue así como personal de la División Motorizada, dependiente del De.Mo.Se, acudió de inmediato y en la esquina de calles Talero y Ente Ríos lograron visualizar a los sospechosos. Uno de ellos iba en bicicleta y el otro arrastraba la moto, que acababan de sustraer unas cuadras antes.

Fueron interceptados e identificados como dos adolescentes de 16 años, por lo que se dio intervención de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, donde fueron trasladados en calidad de demorados. En cuanto a la motocicleta, fue secuestrada y restituida a su legítimo propietario.