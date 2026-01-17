Este 2026, sigue firme la lucha contra el microtráfico: varios allanamientos y droga secuestrada

Solo el jueves, la Policía concretó cinco allanamientos en el marco de distintas investigaciones por microtráfico. Hubo tres demorados.

La Policía y la Fiscalía neuquina renuevan este año su compromiso en la lucha para erradicar el microtráfico en la provincia y así lo demuestran con los operativos de las últimas horas. Se allanaron viviendas en distintos puntos de la región y se secuestró una importante cantidad de dinero y dosis de droga, que se sacaron efectivamente del mercado. Los detalles.

En primer lugar, como parte de una investigación, el jueves por la mañana se realizaron cuatro allanamientos simultáneos: tres en San Patricio del Chañar y uno en Neuquén capital.

La Dirección Antinarcóticos Neuquén fue la que lideró las tareas en relación con la constatación de la presunta venta ilegal de droga que se venía realizando en distintos puntos de la provincia. Los allanamientos de esta semana fueron el resultado de tareas investigativas iniciadas a comienzos de este enero.

allanamientos microtrafico (1)

En la requisa concretada en la ciudad de Neuquén, se logró la detención de una persona y el secuestro de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Por otra parte, en San Patricio del Chañar, se secuestró cocaína, marihuana, dinero, un arma de fuego y vehículos utilizados para la actividad ilícita. Además, una mujer mayor de edad fue detenida y se dispuso la clausura de tres viviendas utilizadas para la venta de estupefacientes.

allanamientos microtrafico (2)

Desbarataron un kiosco narco en Plaza Huincul

Por otro lado, en horas de la tarde, las tareas relacionadas con el combate del microtráfico continuaron a paso firme, esta vez con el allanamiento a una vivienda de Plaza Huincul.

Se trató de un inmueble ubicado en el barrio Otaño de esa localidad, la cual era señalada por vecinos como un kiosco narco, sospechas que dejaron plasmadas en denuncias anónimas a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.

A raíz de estas denuncias, se dio intervención a la Unidad Fiscal Única de Cutral Co, que dispuso el inicio de una serie de tareas y averiguaciones, que incluyeron horas de vigilancia frente al inmueble, durante un período de más de 25 días. Esto permitió detectar "un constante movimiento de personas que arribaban al lugar a distintas horas, tanto a pie como en motocicletas, bicicletas o vehículos, efectuando intercambios compatibles con la entrega de dinero y recepción de envoltorios, presuntamente conteniendo sustancias ilícitas".

allanamientos microtrafico (3)

Con los elementos probatorios reunidos, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden judicial, concretando el procedimiento con resultados positivos.

Durante el allanamiento se procedió al secuestro de cocaína y marihuana fraccionados en dosis listas para su comercialización, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión, teléfonos celulares, réplicas de armas de fuego y un vehículo, elementos considerados de interés para la investigación en curso.

Además, como resultado del operativo, dos personas mayores de edad fueron notificadas de su imputación, quedando supeditadas a la causa judicial correspondiente.

"Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante la Policía del Neuquén junto al Ministerio Público Fiscal para combatir el narcotráfico y proteger la salud y seguridad de la comunidad", destacaron desde la fuerza.