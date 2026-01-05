Impresionante vuelco de un camión en Ruta 40: piden circular con precaución

El conductor del camión sufrió cortes en la cabeza. El hecho ocurrió a la altura de Puente Pavia entre Zapala y Las Lajas.

El vuelco se produjo en la Ruta 40 entre Zapala y Las Lajas

Este lunes se registró un impresionante vuelco sobre la Ruta 40 , entre la localidad de Las Lajas y Zapala. En el accidente de tránsito participó como único protagonista un camión marca Scania que quedó tirado al costado de la calzada, por lo que las autoridades solicitaron conducir con precaución.

De acuerdo a lo relevado, el vehículo de gran porte es modelo G420, con 8 ruedas, y pertenece a la empresa Rodo MW.

La Policía se constituyó en el lugar tras el aviso a la guardia de la Comisaría 27, quienes constataron el siniestro a la altura del Puente Pavía. A bordo del rodado se trasladaban dos personas de origen brasilero, un hombre de 44 años y una mujer de 42, que fueron revisadas por personal de salud del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén.

Fuerte vuelco de un camión en Ruta 40 con un herido en la cabeza

Al ser atendidas en la ambulancia del SIEN, los médicos confirmaron que tenía cortes en la cabeza por lo cual realizaron las curaciones correspondientes. Por su parte, la mujer que circulaba como acompañante, no tendría lesiones y ambos estarías en estado de conciencia.

Sin embargo, fueron trasladados al hospital Zapala para realizar análisis y estudios de relevancia.

De acuerdo a lo que refirieron, se dirigían con dirección Zapala Las Lajas y luego destino a Chile. La Policía realizó un operativo de tránsito preventivo, sin interrupción de la circulación. Por su parte, la empresa de transporte realizó averiguaciones para estabilizar el camión y retirarlo del lugar.

Vuelco en la Ruta 40: un joven terminó gravemente herido y hospitalizado

Previamente, la semana pasada se lamentó un grave vuelco ocurrido durante la madrugada del domingo sobre la Ruta 40, en la misma altura del puente Covunco Pavia. El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 2:10 y también fue protagonizado por un único auto. El conductor terminó gravemente herido y debió ser hospitalizado, a la espera de su derivación al hospital Castro Rendón de Neuquén.

De acuerdo a la información brindada por el comisario Adrián Herrera, de la localidad de Las Lajas, el conductor es un joven de 26 años con domicilio en Vista Alegre, quien circulaba solo a bordo de un Chevrolet Joy de color gris con destino a su ciudad de origen. Por motivos que se investigan y aún se intentan establecer, perdió el control del auto y terminó protagonizando el siniestro.

Al arribar los efectivos policiales al lugar, el joven se encontraba fuera del auto, tendido sobre la calzada y con visibles lesiones, especialmente en el rostro. En una primera instancia fue asistido por personal de otras dependencias y por ocasionales transeúntes que circulaban por la zona. Minutos después, una ambulancia del SIEN Zapala concretó su traslado al hospital de esa ciudad.

Según se informó oficialmente, el Chevrolet sufrió daños totales y no se registró la participación de terceros. Las imágenes muestran el destrozo que permite apreciar la magnitud del evento.

El conductor permanece internado en el Hospital de Zapala con múltiples golpes y fracturas, en estado delicado, a la espera de un parte médico oficial. Una vez que su cuadro sea estabilizado, se prevé su derivación a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén.

En el lugar del hecho se llevaron adelante las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del accidente, cuyas causas continúan siendo materia de investigación.