Insólito intento de robo con inhibidor en el pleno centro neuquino: un video muestra en detalle cómo operaron

Una cámara de seguridad a la que accedió LM Neuquén revela el momento clave en el que el delincuente logra entrar al vehículo del damnificado.

Un intento de robo, aparentemente ejecutado con un inhibidor, ocurrió este jueves a minutos de las 3 de la tarde en un área céntrica de Neuquén capital .

En el video de seguridad al que accedió LM Neuquén se ve cómo logran abrir el vehículo, pero son interrumpidos por el dueño, que había bajado minutos previos a comprar.

Según relató Abel, el damnificado, estacionó su camioneta Kangoo a mitad de cuadra de la calle Fotheringham, entre Belgrano y Elordi. Un minuto después, se bajó y cruzó a un negocio frente a donde había dejado el vehículo. Afirma haber cerrado y escuchado el ruido del seguro .

Casi de inmediato, un hombre vestido de negro cruzó la calle y se acercó a la camioneta. En el video no se alcanza a ver si la abre efectivamente, pero volvió a cruzar. Momentos después, como puede verse en las imágenes, un sujeto de buzo verde, hace lo mismo que el anterior.

Es en ese punto del clip de seguridad que se ve movimiento en el negocio de enfrente. Según relató Abel, una mujer se asomó en el local y preguntó: "¿Es de alguien un auto blanco? porque lo están robando". Inmediatamente, el hombre junto con otros testigos comenzaron a increpar al ladrón desde el otro lado de la calle.

"Tendría que haber cruzado más tranquilo para agarrarlo, pero ya salí del negocio gritando y el pibe ni bien me vió salió corriendo", contó. Cuando Abel llega a su vehículo, puede verse claramente como el delincuente huye de la escena quedando registrado claramente en cámara. Tenía pantalón gris, zapatillas, buzo verde con el interior de la capucha amarillo y cabello corto.

Según detalló, el delincuente no se llevó nada de la camioneta, ya que había bajado con su teléfono y billetera encima.

Minutos después del hecho se hicieron presentes efectivos de la Policía de Neuquén y comenzaron a realizar las diligencias necesarias para dar con el delincuente. Entre ellas se realizó un pedido y relevamiento de cámaras de seguridad del sector.

Medidas de seguridad para proteger a tu vehículo contra sistemas de robo electrónico y cómo saber si inhibieron la llave

Para proteger a tu vehículo contra sistemas de robo electrónico como, por ejemplo, los inhibidores de señal, sitios especializados aconsejan tomar las siguientes medidas:

No confiar solo en el cierre remoto y comprobar siempre visualmente el cierre, revisando el parpadeo de las luces o si se escucha el ruido del cierre.

Si el auto tiene apertura sin llave, se puede considerar usar la función de bloqueo manual o la llave física cuando salga.

tiene apertura sin llave, se puede considerar usar la función de bloqueo manual o la llave física cuando salga. Guardar la llave de forma segura: existen fundas de bloqueo de RF. Cuando no se use, no permiten que su señal sea captada o interferida.

Usar un sistema de alarma con sensor de movimiento : estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del vehículo .

: estos dispositivos pueden disuadir a los delincuentes, ya que se activan si alguien intenta abrir las puertas del . No dejar la llave cerca de puertas o ventanas: esto genera que los ladrones puedan captarla directamente desde la calle.

Mantener actualizado el software del vehículo y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales.

y revisar con el concesionario medidas de seguridad adicionales. Usar bloqueos físicos como complemento: suelen disuadir al ladrón y reducen la eficacia del uso de inhibidores.

Los inhibidores de alarmas volvieron a atacar en la capital neuquina. Gentileza: Telam

Asimismo, para saber si inhibieron la llave del vehículo, podemos proceder a revisar lo siguiente: