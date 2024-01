La banda comando que atemoriza al Valle se escurre de la policía y sigue robando

Actúan en banda, saben que en cada lugar hay cámaras de seguridad y son cuidadosos con sus rostros, tienen un poderoso arsenal de armas cortas y largas y lo más importante: no fallan, cada golpe que dan arrasan con millones de pesos, dólares, joyas y cajas de seguridad. ¿Es una sola la banda comando que siembra terror en la región o hay más actuando del mismo modo? La pregunta, aún sin responder, desvela a los investigadores de la policía rionegrina que sienten en carne propia la frustración de no poder poner a los delincuentes tras las rejas.

Hay una característica que marca la preparación previa de la banda. En cada golpe que dan, no hay nada librado al azar. Cuando "caen" a un objetivo, no dudan, lo hacen con determinación. Tienen datos certeros de empresarios y productores que manejan sumas millonarias de dinero en efectivo. No son ningunos improvisados. Aplican la violencia para atemorizar pero no se ensañan con las víctimas. Saben que su objetivo es llevarse un enorme botín.