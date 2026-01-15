La mujer en situación de calle que apuñaló a otra recuperó la libertad: los motivos

Según la información preliminar, ambas blandían cuchillos durante una pelea callejera. La que perforó un pulmón quedó imputada por tentativa de homicidio.

Un tribunal de revisión hizo lugar a un planteo de la defensa de la mujer en situación de calle que apuñaló a otra durante una pelea ocurrida en plena vía pública. De esta manera, revocó la prisión preventiva de la imputada por el Ministerio Público Fiscal y recuperó su libertad bajo una serie de pautas de conducta.

El hecho investigado ocurrió el 10 de enero alrededor de las 14.30, en inmediaciones de las calles Perticone y Verzegnassi. Según la acusación fiscal, en ese lugar se produjo una discusión entre dos mujeres en situación de calle que derivó en una pelea, durante la cual la imputada hirió a la otra en la zona costal izquierda con un cuchillo, provocándole una lesión pulmonar que motivó su internación.

En la audiencia en la que se formularon cargos de tentativa de homicidio simple en calidad de autora, la fiscal del caso Lucrecia Sola había destacado que la imputada se encuentra en situación de calle, por lo que, sin una prisión preventiva, la falta de arraigo impedía ejercer un control respecto de su situación.

Por qué motivos la mujer imputada por apuñalar a otra recuperó su libertad

La modificación de la modalidad ocurrió durante una audiencia realizada este jueves, donde dos juezas y un juez revisaron los fundamentos del juez de Garantías Juan Guaita y consideraron que, para sostener la medida cautelar más gravosa -como es la prisión preventiva-, no habían sido debidamente valorados el contexto del hecho ni parte de la evidencia reunida en las primeras horas de la investigación.

En particular, destacaron la existencia de un testigo presencial que dio cuenta de una agresión inicial por parte de quien resultó herida.

A su vez, indicaron que los registros fílmicos analizados por la policía se observa que ambas mujeres portaban un arma blanca.

En consecuencia a esos dos puntos, los jueces Carolina García, Luciano Hermosilla y Carina Álvarez resolvieron dejar sin efecto la prisión preventiva dispuesta el 12 de enero y ordenaron reemplazarla por medidas menos gravosas para asegurar la sujeción de la imputada al proceso.

Para el tribunal, es suficiente dictaminar la prohibición de acercamiento y contacto respecto de la víctima; y una presentación diaria ante la Comisaría Segunda; mientras continúa la investigación penal preparatoria.

Cómo fue la pelea con cuchillos entre mujeres en situación de calle

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el Ministerio Público Fiscal en el contexto de la investigación, el hecho fue cometido el 10 de enero alrededor de las 14:30, en la zona de las calles Perticone y Verzegnassi, en esta capital. La acusada y la víctima, ambas en situación de calle, discutieron y se golpearon mientras A.V.M.A. blandía un cuchillo y la otra mujer mostraba un objeto en su mano.

Fue en ese contexto que la imputada le asestó a la víctima una certera puñalada en la zona izquierda de las costillas, según explicó la fiscal del caso en la audiencia realizada en el inicio de esta semana hábil. Como consecuencia, le lesionó un pulmón y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para luego quedar internada.

“El homicidio no se concretó por razones ajenas a la voluntad de la imputada”, planteó la fiscal del caso. El delito que le atribuyó fue homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autora.