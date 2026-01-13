Una cuchillera en situación de calle apuñaló a otra mujer: le perforó el pulmón

El ataque se produjo durante un incidente en plena calle. La víctima permanece internada y la agresora fue acusada por el delito de tentativa de homicidio.

La representante del Ministerio Público Fiscal acusó a la cuchillera y reclamó que permanezca presa.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino formuló cargos a una mujer que atacó a otra con un cuchillo durante una pelea en la calle, y le provocó una lesión grave en un pulmón.

La acusación la realizó la fiscal del caso Lucrecia Sola, acompañada por la asistente letrada Dolores Franco , y pidió que la imputada, identificada por sus iniciales como A.V.M.A., permanezca detenida con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

De acuerdo a la información preliminar recolectada en el contexto de la investigación, el hecho fue cometido el 10 de enero alrededor de las 14:30, en la zona de las calles Perticone y Verzegnassi, en esta capital. La acusada y la víctima, ambas en situación de calle, discutieron y se golpearon mientras A.V.M.A. blandía un cuchillo y la otra mujer mostraba un objeto en su mano.

Fue en ese contexto que la imputada le asestó a la víctima una certera puñalada en la zona izquierda de las costillas, según explicó la fiscal del caso en la audiencia realizada en el inicio de esta semana hábil. Como consecuencia, le lesionó un pulmón y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para luego quedar internada.

El acusado enfrentará un juicio oral por el delito de tentativa de homicidio.

“El homicidio no se concretó por razones ajenas a la voluntad de la imputada”, planteó la fiscal del caso. El delito que le atribuyó fue homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autora.

Preventiva por dos meses

Como medida cautelar, requirió que la imputada permanezca detenida con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existen dos riesgos procesales: de fuga y para la integridad de la víctima.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Guaita, avaló la formulación de cargos, estableció cuatro meses para el cierre de la investigación y fijó la prisión preventiva por dos meses.

Una estocada que terminó en un homicidio

En el inicio del año, otra mujer, de San Martín de los Andes, fue acusada por matar a puñaladas a un familiar durante un incidente en una vivienda particular.

El salvaje hecho tuvo como víctima a un hombre identificado como Ronan Alejandro Montesinos. El fiscal jefe Gastón Ávila fue el encargado de acusar a la mujer y, entre otras precisiones, indicó que el ataque ocurrió en el contexto de un conflicto entre integrantes de una misma familia.

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 1 de enero alrededor de las 3:15, en una vivienda del barrio Chacra 32, en donde la víctima vivía con la imputada ya que eran familiares entre sí.

A la acusada, el fiscal jefe le atribuyó de forma provisoria el delito de homicidio simple, aunque adelantó que no está descartada la posibilidad de que, con el avance de la investigación, la acusación se modifique por un delito más leve que contemple el exceso en la legítima defensa.

Esto último porque la imputada apuñaló a su familiar con un cuchillo que tomó de la cocina, cuando intentó golpear a otro familiar. Y en un contexto donde la víctima, previamente, ya había golpeado a esas dos personas con golpes de puño.