Los Garro temen que la "corpo" salve a la jueza del error

Dicho tribunal lo integran los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Evaldo Darío Moya, Roberto Germán Busamia y Alfredo Elosú Larumbe. También están los diputados María Laura Du Plessis y Eduardo Sergio Daniel Fernández Novoa y los abogados de la matricula Simón Julio César Hadad y Nicolás Lupetrone.

Los siete, analizan más de 500 páginas del legajo que da cuenta del derrotero que tuvo el extrañamiento por error del asesino del policía, hecho que salió a la luz producto de una investigación periodística y no por la autodepuración judicial.

La recaptura no compensa el error

Gustavo Lucero, abogado querellante de la familia Garro, sigue muy de cerca del devenir del caso y en diálogo con LMN confió que “de la recaptura sabíamos que era posible porque estaban trabajando las fuerzas de investigaciones de Chile y equipos de la Policía de Neuquén. El fiscal General José Gerez, me llamó para darme la noticia que fue algo muy bueno para la familia Garro porque que el caso quede impune es lo peor que les podía pasar”.

En cuanto a la situación de la jueza Raquel Gass el letrado explicó: “entendemos que la recaptura en nada debe incidir en la respuesta que en estos días debe dar el tribunal. La recaptura no borra, no neutraliza ni compensa el error por el cual lo extrañaron y por el cual nunca se dio aviso ni a esta querella ni a la familia. Lo que ocurrió debe tener una respuesta dentro del jurado de enjuiciamiento”.

Respecto de la posibilidad de que el tribunal no abra el jurado, Lucero afirmó: “resultaría escandaloso que no se abra el juicio. ¿Cómo se puede interpretar dicho sumario primero en contra de la jueza y luego a favor? Eso violentaría los principios de la lógica, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y sería un bochorno para la justicia neuquina que se incurra en esta situación tan contradictoria. Lo mejor es que se resuelva en un juicio abierto para que la sociedad neuquina sepa y porque esto hace a la transparencia de la Justicia. Como vengo sosteniendo, esta es una oportunidad que tiene la Justicia de reivindicarse para afianzarse ante la sociedad”.

Lucero, además, se mete de lleno en las entrañas del error y dispara: “esto fue un escándalo provincial e internacional. Los actores de la Justicia chilena no podían entender lo que había hecho la justicia neuquina. Es casi inadmisible lo que ocurrió. Insisto, es el momento justo para que la justicia revalide su integridad demostrando estar en condiciones de tomar las medidas que correspondan por más fuerte que sean. Porque como dice el preámbulo de la Constitución del Neuquén: ‘esta es y debe ser una sociedad sin privilegios’”, concluyó el letrado.

“Ya pasamos por esta situación”

Victoria Garro, hija del policía asesinado, todavía no encuentra descanso porque a la tragedia del crimen de su padre, le siguió la negligencia del error judicial. Esas cicatrices le recuerdan donde estuvo, pero no le marcan el futuro y ahora con su familia luchan contra titanes.

Tras la recaptura de Ruiz Herrera, el jefe de la Policía, Julio Peralta, la llamó y personalmente le dio la noticia. “El momento fue una mezcla de sentimientos, tenemos el amargo gusto de ya haber pasado por esta situación (5 de octubre del año pasado)”, advierta la joven que siguió los pasos de su padre y se unió a la policía.

“Cuando nos informan de su captura, vuelve a resurgir la esperanza de que el asesino de mi padre vuelva al país a cumplir con su pena. Fueron tantas las sacudidas que ésta vez tenemos la necesidad de verlo en Argentina para creer que por fin va a estar en el lugar de donde nunca debió haber salido”, sentenció Victoria.

En cuanto al destino de la jueza del error, la joven sigue manteniendo la posición que tienen todos los Garro.

“Las expectativas con respecto a la jueza Gass no cambian, la detención de Ruiz Herrera no cambia ni subsana todo el daño causado por esta mujer que actuó con inoperancia. Gass ni siquiera por humanidad se ha acercado a la familia a pedir disculpas, con todo lo que hemos tenido que atravesar por su mal desempeño. Ha causado un dolor interminable en nuestra familia”, sostuvo Victoria Garro.

Ahora que la causa entra en zona de definiciones, la joven volvió a reiterar: “entendemos que debe afrontar el jurado de enjuiciamiento y el mismo debe aplicar la máxima sanción, es decir, la destitución inmediata. No solo por nosotros que recibimos tantos golpes, sino también por la sociedad misma ¿qué mensaje nos estarían dando? ¿Qué tranquilidad tendríamos ante tanta falta de eficacia por parte de la justicia? ¿Cómo sale un uniformado a poner el cuerpo cuando tenemos jueces que no obran con transparencia?”, preguntó Victoria que sabe la corpo político-judicial está en movimiento.