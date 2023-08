Murió en la comisaría, dicen que se suicidó, pero la familia sospecha

"Son muchas preguntas que no sabían qué responder", sentenció Jimena, hermana de Javier en comunicación con LMNeuquén, a horas de conocer el resultado de la autopsia forense practicada al cuerpo de su hermano. "Le dijeron a mi papá que se había suicidado, ahorcado, con un cordón; pero a mí me habían dicho los policías que le habían sacado los cordones. Nos dijeron que lo encontraron ahorcado sentado, él medía 1,70. Son muchas cosas raras, que no cierran", expresó la joven.

Jimena contó que enterada sobre esto, su mamá se comunicó con la comisaría, pero que "le dijeron que no podían darle información". Con las horas, la familia no sabía nada de Javier hasta que cerca de las 20 recibieron la peor noticia y de la peor forma.

A-comisaría-Septima-7ma-Plottier-Policía.jpg El joven murió en una celda de la Comisaría Séptima de Plottier.

"Yo estaba llevando a mi mamá a la iglesia y veo en un grupo familiar que ponen `Acompañemos a Graciela`, por lo que le pregunté a mi mamá que le había pasado a la tía, tengo una tía que se llama igual que mi mamá. Ella me dijo que le dolían las piernas", contó la hermana de Javier. Pero ahí su mamá vio los mensajes y comprendió que se referían a ella. Es que, comenzó a circular un comunicado sobre un preso que se había suicidado en la comisaría. "A mi mamá le dio un ataque de pánico. Se quería tirar del auto. Yo tuve que frenar, bajar, llamar a la Policía y verificar si era así, porque nunca nos habían informado. Nos enteramos por las redes sociales", expresó indignada y cuestionó: "¿Te parece que nosotros nos tengamos que enterar así?".

En ese momento, se dirigieron directo a la comisaría, donde les detallaron que la muerte había ocurrido alrededor de las 5 de la tarde y que se había ahorcado en la celda. "Se supone que ellos tienen que dar comunicación enseguida a la familia. Nunca lo hicieron. Empezamos a preguntar cosas y no nos respondían. No nos dieron el nombre de las personas que lo detuvieron. No pudimos ver el cuerpo, porque ya se lo habían llevado de la comisaría para hacerle la autopsia", contó Jimena.

"También nos dijeron que otro preso había alertado sobre el hecho; pero antes me habían dicho que estaba solo en su celda y que son cerradas. Entonces ¿Cómo se dio cuenta el otro preso?". Otro de los interrogantes de Jimena.

¿Qué dijo la autopsia forense?

Además, ella asegura que le consultó si le habían sacado los cordones. "Me dijeron que si, que los de las zapatillas y uno del buzo, que no sabían con que se ahorcó. Pero después a mi papá le dijeron que fue con un cordón, cuando supuestamente tienen que sacarle todo", cuestionó.

Lo cierto es que este martes por la mañana se practicó la diligencia que arrojó que Javier Salazar murió por asfixia mecánica por ahorcamiento y que no tenía lesiones en el cuerpo más que la del cuello por ahorcamiento, tal como informaron fuentes judiciales consultadas por LMNeuquén.

Ciudad Judicial VALIDA La autopsia fue realizada por el cuerpo médico forense del Poder Judicial.

Ante ese resultado, desde la Fiscalía de Homicidios se informó a la familia el resultado y que en base a la autopsia y algunos testimonios relevados en la comisaría (otros detenidos) todo apunta a un suicidio.

Sin embargo, a la familia aún no le entregaron el cuerpo. "Por protocolo nos dijeron que mañana (por miércoles) nos lo van a entregar".

Muchas dudas y preguntas sin respuestas

"Nos recomendaron que busquemos un abogado, porque hay muchas cosas que no cierran. No creemos que se lo haya hecho él. Queremos saber la verdad, es algo que lo merecemos como familia. No entendemos nada. No nos saben explicar, ni siquiera nos dijeron quiénes estaban a cargo ese día en la comisaría", sostuvo Jimena.

Además, contó que ya lo habían demorado otras veces y que su hermano siempre le decía que "tenía problemas con un policía, que a dónde lo veía, lo quería agarrar". Por último, expresó: "Me gustaría que investiguen al que estaba encargado de los presos. Es inhumano dejar a una persona así como estaba el (drogado) y no controlarlo, no llevarlo al médico".