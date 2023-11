Policía desbarató una banda que robaba en Neuquén y Plottier

"Estas personas se movilizaban en vehículos y motos y perpetraban robos en distintos comercios o domicilios, ingresando a lugares donde estimamos que ya habían hecho un avistaje previo y robaban lo que estaba a su alcance, para luego huir de nuevo en los vehículos", confió Guevara sobre el modus operandi, que en principio no habría implicado violencia hacia las personas.

Fue así que, luego de analizar horas de los registros de cámaras de vigilancia y unir otros indicios que surgieron con la investigación, las Brigadas de la Comisaría 46 del barrio Los Álamos de Plottier, la 41 del Don Bosco y la 17 de La Sirena en la capital, se unieron en las tareas y determinaron que se trataba de un grupo de personas que al parecer conformaban una banda y estarían delinquiendo en conjunto.

De esta manera, toda la prueba recabada se presentó a la Fiscalía de Robos y Hurtos y se requirieron los allanamientos para cinco viviendas, los cuales se concretaron este jueves por la mañana.

Durante las diligencias se logró secuestrar uno de los vehículos de escape identificados en los registros fílmicos, un Peugeot 408 color negro, y también demorar a los sospechosos: cuatro hombres y dos mujeres que conformarían la banda, todos mayores de edad.

Además, se dio con una motocicleta de 200 cc. robada en Plottier en uno de los hechos investigados, una bicicleta robada esta semana en el barrio San Lorenzo y municiones calibre 22, aunque no así armas de fuego. No obstante, Guevara indicó que se buscan muchos más elementos que no fueron ubicados aun.

Aún así, lo que consideró "sumamente importante" es que se logró desbaratar a la banda que con su accionar delictivo "se estaba adueñando" de muchos barrios.

Las personas quedaron a disposición de la Justicia, al igual que los secuestros. La investigación continuará en pie.