Quiso matar a su ex tirándola de un barranco: lo condenaron pero no irá a la cárcel

Un varón que lesionó a su pareja tirando el auto en el que viajaban por un barranco en Añelo , aceptó su responsabilidad para zafar del juicio y no irá a la cárcel: se le dictó una pena de prisión condicional. Se trata del hombre que fingió quedarse sin frenos y, al ver que su pareja logró salvarse, la agredió tirándole piedras.

El hecho que J.L.G reconoció haber cometido esta semana, sucedió el 2 de septiembre de 2024, entre las 00 y la 01:30, en un sector de bardas de Añelo, cuando su ex pareja iba con él en un auto. En un momento del trayecto, el acusado aceleró el vehículo, manifestó que se quedó sin frenos y poco antes de llegar a un barranco, se tiró, dejando a la víctima en el interior del auto.

Al ver que la mujer también se bajó del vehículo, logrando salvar su vida, el imputado se acercó, la arrastró y la empujó al barranco. Posteriormente, le arrojó piedras desde arriba y ante ello, la víctima se escondió. El acusado bajó a buscarla y no la encontró.

Momentos más tarde, la mujer logró salir y pidió ayuda en una casa ubicada en una zona cercana de la meseta. Finalmente, fue asistida y trasladada al hospital, donde denunció todo lo ocurrido.

Zafó de ir a la cárcel

De esta manera, el acusado evitó una pena efectiva que tenía asegurada si hubiera ido a juicio y hubiera sido condenado por la calificación solicitada por la fiscalía.

El fiscal Azar detalló que el acuerdo, además de la declaración de responsabilidad, prevé la imposición de 3 años de prisión de cumplimiento condicional y una reparación económica a la víctima por parte del condenado, cuyo detalle no se conoció.

Por último, como parte del acuerdo, las partes renunciaron a los plazos de impugnación para que la pena pueda comenzar a ser ejecutada y además, establecieron las pautas de conducta que establece la ley. Entre estas, la imposición de la pena condicional estará supeditada a que el violento no cometa un nuevo delito.

El juez de garantías Luis Giorgetti, que estuvo a cargo de la audiencia que se realizó el lunes, avaló el pedido de las partes y homologó el acuerdo presentado. De esta forma, el magistrado declaró penalmente responsable a "J.L.G" y le impuso 3 años de prisión condicional y reglas de conducta.

El relato estremecedor de la víctima

Poco después del hecho, LMNeuquén pudo acceder al estremecedor relato de la víctima, que dio cuenta de una relación corta con el agresor pero que estuvo atravesada por la droga, los celos y la violencia.

La joven jujeña había llegado a la región poco tiempo atrás y alquilaba una pieza en un inquilinato. En mayo de 2024 conoció al mendocino que apenas meses más tarde estaría intentando matarla.

Luego de meses de calvario, a fines de agosto ella decidió cortar la relación cuando él la llevó a comprar cocaína a un kiosco narco en Añelo. Ella había soportado la violencia psicológica y física, pero sabía que el nuevo ingrediente, la cocaína, haría todo mucho peor y no quería más pesadillas.

“Esto yo no lo quiero para mí. Quiero alguien sano que no esté en estas cosas. Con vos ya no quiero estar”, le dijo ella esa misma noche.

Días más tarde, la intentó tirar por el barranco con el auto.