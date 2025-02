Robo en Santa Genoveva: la versión del taxista y la decisión que tomó la Muni

El caso del taxista que este domingo a la madrugada trasladó a dos ladrones hasta una casa en Santa Genoveva desató una serie de especulaciones sobre su rol en los hechos. Mientras la investigación policial continúa, el chofer le brindó su versión a la Municipalidad de Neuquén, que terminó resolviendo que no pueda trabajar hasta tanto resuelvan el caso.

Según consta en la denuncia, el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de las viviendas de enfrente del edificio y sirvieron para identificar al chofer. En los videos incluso se pudo observar el momento en el que dos hombres bajan del taxi y se meten en el complejo de departamentos. Ahí dentro, como constató la Policía, rompieron una cadena que sujetaba el monopatín, pero no pudieron meterlo dentro del taxi, por eso uno de los hombres se fue a bordo del vehículo, mientras el otro permaneció en el taxi que fue rumbo a una toma en Sapere.

La versión del taxista

En la reunión que tuvo con los empleados de la Municipalidad, el taxista -que hasta ese momento tenía la licencia sobre el coche 357- contó una versión particular de la situación. De acuerdo a lo que sostuvo, los dos hombres que trasladó lo pararon en la calle y no estuvo al tanto de sus intenciones.

Los presuntos pasajeros le pidieron conducir hasta la calle Colonia Alemana al 890, y al llegar a la dirección indicada quiso tener la atención de llevarles el monopatín porque el monto acumulado del viaje era importante y no se lo quería perder. Sin embargo, por sus dimensiones, el objeto no entró, entonces uno lo agarró y se fue por su cuenta, y el otro le pidió al taxista que siga rumbo a una "toma de Sapere". Cuando llegó al destino, dijo que el hombre lo amenazó y se fue.

En diálogo con LMNeuquén, Mauro Espinosa,subsecretario de transporte, indicó que "está claro es que el vehículo estuvo ahí" porque lo primero que ordenó fue chequear la información que la Municipalidad utiliza para controlar el recorrido de los autos y, con el GPS, detectaron que el móvil 357 con el que él trabaja estaba en la franja horaria al momento de los hechos denunciados y relatados por el chofer.

En este sentido, destacó que ya cumplido el paso de constatar que él estuvo en el lugar, tomaron una medida preventiva: "Decidimos hacer la retención de la credencial del auxiliar hasta que la justicia determine si esta persona que llevaba los pasajeros tuvo un grado de responsabilidad".

Lo que no pudieron constatar es que el chofer haya activado el botón de emergencia con el que cuentan todos los coches del servicio público: "él dice que al final del recorrido apretó el botón de pánico y no nos consta, pero también puede ser que no haya funcionado". Por lo pronto, aseguró que toda la información de esa unidad fue entregada a la policía con quienes continúan a disposición.

La extraña visita a la vivienda de la víctima

Otra circunstancia extraña del caso, es que al momento de ser entrevistada por LMNeuquén la víctima del robo advirtió que el taxista volvió a su casa a buscarla y estaba hablando con su mamá. Esta conducta es parte de las explicaciones que pidió la muni al chofer.

"Al parecer el chofer trabaja en varias licencias, y el titular del segundo vehículo que maneja cuando toma trascendencia la noticia, el otro titular, lo manda a que se ponga a disposición de la familia", señaló el subsecretario y agregó que según esta versión el hombre quiso hablar con la mujer para explicarle las circunstancias y deslindar su responsabilidad.

Este dato fue respaldado por el chofer del 602 que acudió a la municipalidad acompañado por el titular y relató que este martes el chofer del 357 le pidió un viaje para ir hasta la vivienda donde sucedió el robo. Mientras lo esperaba observó que golpeó las manos en tres casas, y cuando volvió a entrar manifestó que una señora, la madre de la chica lo había sacado corriendo y no lo atendió bien porque había entendido que había participado de alguna forma en el robo.

Al respecto, Espinosa consideró: "entendemos que es un viaje de compañero a compañero, y este muchacho recomendado fue a ponerse a disposición, pero la señora lo tomó como un amedrentamiento porque vio un taxi de vuelta, aunque era otro número" y agregó sus intenciones de conversar con la señora para conocer qué fue lo que le expresó.

De todas maneras, para el subsecretario no queda claro por qué el chofer no denunció el hecho de inseguridad que presuntamente sufrió él mismo en Sapere, y apuntó que es una responsabilidad civil avisar a la policía.