Ruta 40: una familia chilena volvía de un entierro, chocó y un vecino la auxilió

Cuando observó junto a sus familiares que al costado de la ruta un Suzuki naranja chocado entre los arbustos no dudaron en ir a ayudar. El accidente había sido reciente, faltaban minutos para las 10 de la mañana y había tres personas golpeadas, una de ellas era una señora que no podía salir del auto.

Al no haber señal de internet, el vecino de Junín apodado "Chirola" decidió volver sobre sus pasos y hacer 10 kilómetros más hasta el puente La Rinconada. Allí, en un puesto donde sabía que había wifi, dio aviso a la policía, ambulancia y bomberos alertando del accidente. Luego, volvió hasta el lugar situado a 43 kilómetros de Junín donde había quedado más gente ayudando.

WhatsApp Image 2025-01-08 at 2.15.56 PM.jpeg Rodolfo Ramírez

El rescate en Ruta 40

"El hombre tenía el hombro salido pero estaba bien, la señora que estaba adentro estaba más asustada que golpeada, por suerte venían todos con el cinturón de seguridad puesto", dijo Chirola. Los tres ocupantes tenían origen chileno y al tomar contacto con ellos, le comentaron que no tenían claro qué circunstancias detonaron el accidente: "No sabe el señor, estaban viniendo de Barda del Medio, me contaron que habían ido al entierro de una familia que había fallecido, seguramente mal descansado pisó la banquina y se fue afuera".

El vehículo con chapa patente de Chile quedó destrozado y las tareas de rescate se centraron en la mujer que había quedado atrapada en su interior. Por su parte, Domingo Zúñiga, comandante segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Junín, informó que llegados al lugar se interiorizaron de la situación de encierro y por distintas maniobras junto al personal del hospital que llegó en ese momento lograron sacarla: "pudimos girarla sobre su eje en el interior, para poder subirla sobre una tabla y hacer lo más práctico y rápido posible para un futuro traslado".

Del operativo participó personal policial de Junín que arribó en una patrulla, cuatro efectivos de bomberos, y cuatro personas del hospital, entre dos doctores, un camillero y el conductor de la ambulancia. Todos ellos contribuyeron a que la familia chilena pueda ser atendida en el hospital donde fueron dados de alta.