Se masturbó frente a una mujer y terminó cumpliendo una probation

La acusación describió que una mujer de alrededor de 40 años caminaba por las inmediaciones de la ex calle 15 Bis, cuando apareció una camioneta Chery Tiggo color bordó que era manejada por un hombre que circulaba en su mismo sentido.

Inesperadamente el conductor redujo la velocidad cuando estuvo junto a ella y, con la ventanilla abierta, le exhibió su pene erecto, mientras se masturbaba y la invitaba a subir al vehículo.

El documento judicial indica que no fue un hecho momentáneo, sino que la acompañó varias cuadras realizando los mismos movimientos con su miembro viril. El pervertido, identificado como PMJ, entonces de 29 años y domiciliado en el barrio Puente 83 de Cipolletti, fue imputado por el delito de “exhibiciones obscenas”.

A fines de noviembre de 2022, el abogado defensor de PJ, Michel Rischmann, pidió otorgarle el beneficio de la Suspensión del Juicio a Prueba por el término de un año, con el ofrecimiento de pagarle 40 mil pesos en concepto de reparación económica a la mujer afectada, más una multa de $1.000.

Asimismo, propuso que su defendido -que no contaba con antecedentes penales- realizara un tratamiento psicológico por un mínimo de 6 meses y un curso de masculinidades. El resto de las pautas propuestas eran de rigor: no cometer nuevos delitos, no abusar de bebidas alcohólicas ni estupefacientes, fijar y mantener domicilio y avisar en caso de mudarlo, como también seguir con el mismo número telefónico.

Centro Cipolletti .jpg El hecho ocurrió en Cipolletti.

La fiscal Rocío Guiñazú Alaniz aceptó el ofrecimiento de la defensa, pero pidió que el hombre también se presentara cada dos meses en la oficina Judicial. En tanto que la víctima no presentó objeciones al acuerdo. También se consensuó, a pedido de Rischmann, que su defendido pagara los $40 mil en dos cuotas.

La jueza María Agustina Bagniole avaló lo convenido por las partes. Solo le aclaró a PJ que en caso de incumplimiento de lo establecido en las medidas, le revocaría el beneficio.

El sobreseimiento

Días atrás, la misma magistrada condujo una audiencia en la que Rischmann requirió la desvinculación definitiva de su defendido, dado el tiempo transcurrido desde el vencimiento del plazo de la probation y el cumplimiento de las pautas de conducta.

La representante fiscal acompañó el pedido de sobreseimiento e informó que PJ “sostuvo un tratamiento psicológico, realizó el curso de masculinidades y no cometió delitos, conforme el informe actualizado solicitado”.

Ante la postura de las partes, Bagniole dictó el sobreseimiento por haberse extinguido la acción penal y declaró que el proceso “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado", tal como exige el Código Penal.