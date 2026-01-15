Un escape de gas pudo terminar en tragedia: un padre y tres hijos resultaron intoxicados

El hecho ocurrió en una casa del barrio Alta Barda y movilizó a la Policía, Bomberos y el SIEN. Entre los afectados hay un adulto y sus tres hijos de 4, 10 y 19 años.

Un hombre salvó milagrosamente la vida de sus hijos y la propia al despertarse de manera repentina por un fuerte olor a gas. El incidente ocurrió en la tarde de este jueves en jurisdicción de la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda, de esta capital. De forma rápida, asistieron varias ambulancias para asistir a las víctimas.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder LMNeuquén , el hecho se produjo alrededor de las 14:40, cuando la Policía provincial recibió un llamado telefónico por una emergencia en un domicilio particular ante un aparente escape de gas. Inmediatamente, varios móviles de la Comisaría Cuarta se dirigieron al lugar, además de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El enorme movimiento que se generó en calle Llantén no pasó desapercibido para los vecinos y los ocasionales automovilistas que cruzaban por el lugar. De igual modo, las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de tomar las precauciones para que las ambulancias tuvieran vía libre por las calles de la zona.

Un fuerte olor a gas

A pesar de un importante mareo, uno de los ocupantes mayores de edad de la casa pudo entrevistarse con los efectivos y confirmó que había un fuerte olor a gas. Según las fuentes consultadas, no supo precisar su origen y se limitó a señalar que se encontraba junto a sus hijos de 4, 10 y 19 años.

Acompañados por los trabajadores del SIEN, los agentes policiales asistieron al conjunto de los intoxicados y se dispuso su traslado preventivo al hospital.

Mientras tanto, los Bomberos se concentraron en cerrar las llaves de gas y realizar distintas pericias para determinar el origen de la pérdida.

El antecedente tras la rotura de un caño

Uno de los últimos incidentes destacados por un escape de gas ocurrió tras la rotura de un caño industrial de alta presión en el barrio Sapere. El hecho, que ocurrió el pasado 3 de enero, obligó a evacuar preventivamente varias viviendas del sector y a restringir el tránsito, mientras personal especializado trabajaba para controlar la fuga.

El suceso ocurrió en la calle Virgen de Luján al 2200, en cercanías del río Neuquén, cuando una máquina que realizaba tareas de limpieza en un microbasural impactó accidentalmente contra un ducto de gas de aproximadamente de 10 kilos de presión, que corre por debajo del suelo.

Las autoridades indicaron que se trataba de un caño industrial, no domiciliario, y por esa razón se produjo una importante liberación de gas.

Según la información difundida, el gasoducto afectado transporta gas hacia la central térmica, destinada a la generación de energía eléctrica, motivo por el cual en la zona también se observan líneas de alta tensión. El ducto corre en paralelo al río Neuquén, lo que influyó en el comportamiento del gas liberado tras la rotura.

En el lugar trabajaron técnicos de Camuzzi, aunque en aquel momento se aclaró que el caño no pertenece a la empresa distribuidora, sino a una infraestructura industrial vinculada al sistema energético. También intervinieron en el operativo efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos y Defensa Civil de la Municipalidad.