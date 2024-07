Vecina de Villa La Angostura vio in fraganti a ladrones que intentaban entrar a su casa

Se estima que los ladrones pensaron que no había nadie en el domicilio, dado que huyeron al ver a la propietaria. No alcanzaron a robar ningún elemento.

Según consignó el portal Diario Andino, el intento de robo se registró este jueves por la mañana, cuando tres ladrones se hicieron presentes en una vivienda de calle Cráter, a la que intentaron entrar a robar. No obstante, su accionar se vio frustrado por la propietaria, que los vio in fraganti. Al parecer, los delincuentes pensaron que los propietarios no se encontraban en el domicilio.