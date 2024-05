Vecinos de Villa La Angostura se unen contra la inseguridad y marchan este lunes

"Estos robos se dan porque las viviendas no están preparadas; nuestros cercos o portones están hechos pensando en el paisaje, no en protegernos de la delincuencia", opinó el empresario y añadió que simplemente mejorar las medidas de protección de cada vivienda no sería una solución y también arruinaría la estética cordillerana tan particular. "Si no, nos quedaríamos en las grandes urbes", señaló.