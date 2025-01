Viajaba al Paso Pichachén, volcó la camioneta y la dejó abandonada

vuelco- volcó- camioneta- Paso Pichachén-2.jpg

Añadió a continuación que “por tal motivo efectivos policiales de la Comisaría 39 se acercaron al lugar siendo el paraje Rahueco a la altura de La Herradura distante a unos 25 km de esta unidad, dónde efectivamente se encontraba una pick up marca Ford Ranger color gris sin ocupantes”.

Se inició la búsqueda del conductor

El Oficial Principal César Jara informó también a este diario que ante el panorama encontrado y luego de las diligencias de rigor, dieron inicio a un operativo para tratar de dilucidar el misterio de la camioneta abandonada en una zona de curva y contra curva de la ruta 6. Tras un par de horas se pudo poner finalmente un poco de certeza a la situación. “La comisión policial procedió a realizar averiguaciones, por lo cual se pudo establecer que la camioneta involucrada en el accidente era perteneciente a la empresa Ducsol Ingeniería”.

Asimismo, se logró ubicar al conductor del vehículo, quien brindó detalles del siniestro vial. Al respecto, el jefe policial precisó que “el chofer perdió el control de la camioneta provocando el vuelco de la misma en horas de la mañana. El propio conductor dio aviso a sus compañeros que se encontraban en Chos Malal los cuales lo vinieron a buscar”.

Según pudo averiguar este medio, el conductor tiene 26 años, es oriundo de Bolivar, provincia de Buenos Aires, y que trabaja para una empresa también de esa ciudad.

Jara contó también que el rodado era ocupado solamente por una persona que no sufrió consecuencias físicas y que no requirió asistencia médica. El accidente fue al despuntar la mañana y es cerca de las 15 horas del mismo domingo que “la camioneta fue removida del lugar por operarios de dicha empresa para ser remolcada por el seguro. Solo se registraron daños materiales en la pick up”, expresó el jefe de la comisaría 39.

El destino del viaje era Chile

Al ser consultado por la dinámica que envolvió a este nuevo accidente sobre la Ruta Provincial 6, el Oficial Principal Jara, indicó que “en principio no habría habido exceso de velocidad. En este sentido señaló que “si hubiese ido rápido no quedaba ahí. Primero hubo un derrape, luego llega frenada a la banquina seguido el vuelco y el camino es de muchas curvas y sinuoso. Y se complica más al no conocer la traza”. Agregó después que la única institución que participó del operativo de asistencia fue el personal policial, ya que el conductor una vez ubicado no requirió intervención médica.

Sobre el destino del viaje emprendido por el conductor de la pick up Ford Ranger, el funcionario policial informó que “el conductor viajaba solo con destino a Chile para pasar por el paso Internacional Pichachén. Venía desde Chos Malal y no recordó la hora del siniestro pero fue temprano por lo que manifestó”.