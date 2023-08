Vuelco fatal en la Autovía Norte: murió un joven de Andacollo

De esta manera, el vehículo se fue hacia la banquina no logrando retomar la ruta y finalmente volcando a un lado de la ruta. El joven, quien al parecer no llevaba el cinturón de seguridad colocado, salió despedido por el parabrisas delantero y cayó sobre el asfalto, lo que se estima que le produjo la muerte inmediata. Su identidad aun no fue dada a conocer de manera oficial.