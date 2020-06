Policías solidarios ayudan en un comedor de Plottier.

El "Tucu" es un jubilado de 70 años quien desde niño supo que su vida estaría dedicada a ayudar a los demás. Pero como la ayuda va y viene, hace un tiempo que se acercaron a él tres efectivos policiales, quienes se encargan de realizar colectas de comida y ropa para luego llevarlas al comedor. Ricardo no acepta donaciones de políticos, ni tampoco de iglesias, y los policías solo se acercaron como vecinos con ganas de ayudar.

Ivana Longo y Jaime Muñoz son matrimonio, tienen una nena de 10 años a quien llevan a compartir los domingos con los niños del comedor.

"Somos de ayudar muchísimo en lo que podemos y tratamos que nuestra hija aprenda eso. Que no guarde lo que tiene porque hay otros que no tienen y les puede servir", describió Ivana a LM Neuquén.

Para ayudar los efectivos realizan colectas de alimentos, buscan en los comercios que puedan ayudar y también entre sus compañeros. Juntan ropa que clasifican para que cada niño o niña pueda llevarse lo que necesite.

"Nosotros vivimos en Plottier y hace un tiempo ya que conocimos la gran labor que realiza el 'Tucu' en ese comedor y decidimos involucrarnos y ayudarlo", comentó el efectivo quien trabaja en la Jefatura de Policía.

Jaime contó que a veces llevan a otros compañeros a ayudar. "Muchos quedan impactados con el comedor, la verdad que es muy precario, no tienen ni luz, ni gas. Es una casilla que se organiza para poder juntar a los chicos y nosotros ayudamos en todo lo que podemos", describió.

Su esposa, Ivana, quien trabaja en la Comisaría 1° de Neuquén se recibió hace poco de técnica en Criminalística, y el festejo fue con los niños del comedor quienes la esperaron con un cartel de felicitaciones.

En estos últimos días de cuarentena por coronavirus Ivana estuvo con problemas de salud que no le permitieron ayudar en el almuerzo que hace Ayusa, pero su casa ya está repleta de donaciones que llevarán hoy al comedor.

También el sargento de la Comisaría N° 46 de Plottier, Pablo Soto, ayuda en este emprendimiento solidario. Para eso dejó una caja en la propia dependencia policial que convoca con un cartel a todos sus compañeros a dejar alimentos para luego llevarlos al comedor.

"El comedor queda en nuestra jurisdicción y siempre lo pasaba a saludar a 'El Tucu' y me enganché con colaborar", recordó el policía de su inicio hace unos dos años.

El efectivo se ocupa a realizar colectas también a través por sus redes sociales y luego lleva todo lo recaudado al comedor. "Con mi esposa ayudamos también a una mujer que vivía al lado del comedor y se le incendió su casa y perdió todo, hacemos lo que podemos", contó el policía solidario.

El comedor Un mundo mejor es posible funciona en la calle Aristóbulo del Valle y San Martín del barrio Los Hornos de Plottier y para realizar donaciones se pueden acercar todos los domingos desde la mañana.

También los interesados pueden contactarse al celular de su organizador 299 625-0233 o al de los policías solidarios quienes se encargarán de acercar las donaciones: 2994 22-8739 y 2994 19-8441.

"Me preocupa que son muchas las familias nuevas que vienen por un plato de comida. Y no solo me tiene mal la falta de recursos, sino la violencia que cada vez es más fuerte", compartió Ricardo Ayusa, el "Tucu".

