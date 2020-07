Ponen el grito en el cielo por los precios y demoras de insumos

En el mismo sentido, Silvia Longhi, también doctora en Bioquímica e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI) “Dr. Héctor Torres”, describió que “hace unas semanas estaba buscando un reactivo para la extracción de ARN en un solo paso”. La especialista averiguó que un frasco de ese producto de 50 mililitros salía 304 dólares. “Como tenía representante en la Argentina, le escribí preguntando el precio, si tenía stock y cuánto tardaría el envío. Cuando me pasa la cotización, me dice que me saldría 2500 dólares (con IVA incluido) y que el plazo de entrega era de 60 a 90 días”, detalló.

La diferencia de precios, según las representaciones en el país, se basan en el costo del traslado, el hielo seco y demás normas de bioseguridad que requieren esos insumos y los impuestos. “Esto va en detrimento de la investigación en sí y también de los subsidios que recibimos, porque uno hace un estimado en dólares según los precios que se establecen en el momento que se pide el subsidio pero luego aparecen este tipo de presupuestos”, sostuvo Longhi.

La demora tira todo para atrás

“El investigador necesita los insumos para hacer un experimento en un término no mayor a una semana o dos; uno podría pensar que acá demore 15 días, por ejemplo, pero nunca un mes, y mucho menos seis meses, va en contra de la investigación”, describió José María Delfino.