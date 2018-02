“Hace 8 años me promulgué públicamente a favor de la despenalización del aborto en un artículo que escribí. La empresa de pañales que me contrataba desde hacía 5 años me echó por no retractarme. Es tiempo de dejar atrás tanta hipocresía que causa tantas muertes. #AbortoLegalYa”, tuiteó la actriz, dando a conocer por primera vez esta situación.

Esta no fue la primera vez que el dar su opinión la dejó sin trabajo, ya que cuando se declaró militante del kirchnerismo, perdió varias propuesta laborales.