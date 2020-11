Por cada muerte de Covid-19 se producen cuatro por enfermedad cardiovascular

A pesar de que la pandemia golpeo duramente a España tanto en la primera como en la segunda ola de contagios, el número de muertes no se compara con la de otra enfermedad que año a año y silenciosamente se cobra miles de vidas en el mundo.

El doctor Héctor Bueno, vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y presidente del e-Congreso SEC 2020 de la Salud Cardiovascular, afirmó: "Es importante no descuidar a los pacientes cardiovasculares durante la pandemia. Igual de trascendente es definir bien los procesos asistenciales de los pacientes con Covid como los de los que no la tienen, a quienes no debe invisibilizarse en ningún caso".

heart.jpg

El vicepresidente de la SEC no espera una reducción de las muertes por enfermedad cardiovascular durante la pandemia sino todo lo contrario. Un estudio de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la SEC, reveló que el Covid-19 tuvo un tremendo impacto sobre la letalidad por infarto agudo de miocardio, multiplicándose por dos los fallecimientos intrahospitalarios durante la pandemia frente al periodo previo.

Los cardiólogos manifestaron su preocupación y llamaron a que los pacientes cardiovasculares sean tratados adecuadamente y no duden en pedir atención sanitaria durante la pandemia. "Se ha detectado que la mortalidad en los pacientes con infarto agudo de miocardio en los dos meses de más intensidad de la pandemia fue el doble que la registrada el año anterior y esto puede ser por miedo a acudir a los centros sanitarios y por la relativización de sus síntomas. Tardaban casi 35 minutos más en contactar con los dispositivos asistenciales desde que empezaban los síntomas. A mayor tiempo en aplicar el tratamiento mayor mortalidad", explicó el doctor Ángel Cequier, presidente de la SEC.

A la ya constatada vulnerabilidad de los pacientes cardiovasculares al coronavirus, un trabajo, que evaluó a 378.043 personas con diagnóstico confirmado de infección por coronavirus, demostró que quienes tienen enfermedades cardiovascular presentan un riesgo cinco veces superior de muerte. Factores de riesgo cardiovascular clásicos, como la diabetes y la hipertensión arterial, también se asociaron al doble de mortalidad.

"No sabemos si se contagian más pero sí que cuando una persona con problemas cardiovasculares se contagia tiene peor pronóstico. Cuando una persona tiene fiebre y problemas respiratorios se oxigena mal, y en el caso del enfermo que tiene el corazón debilitado va a tener que trabajar mucho más", agregó Cequier.

Por otro lado, los científicos descubrieron que el Covid-19 también puede desencadenar problemas cardiovasculares como miocarditis, vasculitis, trombosis y arritmias malignas en un población que previamente no los tenía.