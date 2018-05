Por el beneficio de la duda, absolvieron al ex juez Muñoz

nEUQUÉN

Por unanimidad, un tribunal entendió que la fiscalía no pudo acreditar la acusación contra el ex juez Marcelo Muñoz por estafa y tráfico de influencias, ni contra el ex coordinador de Tránsito Enzo Millahual por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.