Fiscalía: "La idea de Muñoz era no dejar rastros"

Así quedaron reflejadas las posiciones de la fiscalía, encabezada por Marcelo Silva, y ambas defensas (Juan Coto por Muñoz y Hernán Elizondo por Millahual), de cara a la cuarta jornada de juicio que se realizó ayer, en la que se escucharon los alegatos de clausura.

Mientras la defensa apuntó que no existió delito y que el actual enjuiciamiento se trata de “los residuos mediáticos que la fiscalía tuvo en el jury”, por el cual Muñoz fue destituido tras chocar, huir y negarse a hacerse el test de alcoholemia, la fiscalía afirmó que el caso quedó acreditado, a pesar de que la idea era “no dejar rastros”.

Cabe recordar que el ex juez fue acusado por tráfico de influencias en carácter de partícipe necesario y estafa (por cambiar el lugar del hecho y omitir su estado de ebriedad para cobrar el seguro de $145.200).

Millahual, por otra parte, por haber usado el servicio de grúa abonado por la Policía en favor del ex juez e infringir sus deberes como funcionario público, al no hacer asentar los detalles de las verdaderas circunstancias del vuelco que sufrió Muñoz en la Autovía Norte, cuando aún no estaba habilitada.

Para la defensa, son residuos mediáticos que tuvo el jury que destituyó al ex juez Muñoz

“No se hizo control de alcoholemia ni extracción de sangre para no dejar rastros. No usó la grúa de sus aseguradora para que no quedara registrado”, apuntó Silva entre los argumentos que podrían comprometer a Muñoz.

Asimismo, la fiscalía agregó que Millahual pidió expresamente hacerse cargo del siniestro y sentenció: “Esto no se trata de una simple mentira. Hubo una maniobra”.

Por su parte, Coto apuntó: “Muñoz no ocultó información ni estaba en estado de ebriedad, no es lo mismo que tenga aliento etílico”.

Además, afirmó que la Policía no pagó por el servicio de grúa y que no se conoce el audio de la llamada a la asegurada por la que el vuelco fue fijado en Plottier.

Antes de culminar la audiencia, el ex juez manifestó que “esto es una continuidad del jury”, y Millahual aseguró: “No sé por qué estoy acá, quiero que sean justos”.