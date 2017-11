"La empresa suspendió el transporte ante la falta de pago desde junio y el 60% de los docentes quedó sin transporte. También sucederá lo mismo con Plottier y Senillosa en el traslado de los alumnos porque es la misma empresa que no está cobrando", aseguró el secretario General de Aten en Añelo, Maximiliano Cruz.

Dijo que esta es la tercera vez que sucede esto a lo largo del año lectivo. "Intercalan el pago entre empresas, pero siempre hay una no cobra y deja sin transporte a docentes y alumnos", agregó.

"Estaba la empresa Pincheira que desde octubre del año pasado que el Estado no le pagaba, cuando hay que afrontar gastos de choferes y de combustible. Lo que pasa es que después no hay empresa que se presente a las licitaciones porque saben que no van a cobrar", sostuvo Cruz.

El representante gremial aseguró que las autoridades del CPE no supieron dar respuesta de cuándo pagarán y se podrá retomar el servicio, y tampoco tienen certeza sobre quién realizará el pago: si será desde el ministerio de Hacienda o desde el CPE.

"Algunos docentes van a clases a dedo por la responsabilidad de cerrar notas, pero hay muchos chicos que no pueden concurrir", añadió.

