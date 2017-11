Pibes de Paso Aguerre sin clases por falta de transporte

En declaraciones a LU5, Silva explicó que "el problema es que no se pagó el transporte y parece que en el Consejo de Educación no se ponen de acuerdo, algo que perjudica a unos 20 chicos damnificados en nuestra comunidad que no pueden ir a la escuela".

"No sabemos cuánto cobra la empresa, pero estamos viviendo día a día la problemática y esperamos que nos tienen que dar una solución. Nos reunimos con la ministra Storioni por estos temas y por los problemas edilicios en los establecimientos, y ellos nos dicen que el presupuesto es acotado. Es lamentable que pase esto porque la educación es la base de todo", aseguró el Lonco de Cayupán, en el centro de la provincia.

Silva indicó que a los transportistas no se les paga desde marzo y aclaró que en las dos escuelas de la zona persisten los problemas, pero en uno de los casos "el transportista puede tirar solo, con lo que tiene, hasta fin de mes".

"Llama la atención cuando falta la cuestión de mirar al futuro antes de que empiecen los ciclos escolares. Acá no pasa por desconocer las cuestiones sino que hay que actualizar los expedientes y tener todo en tiempo en forma antes de que comiencen las clases", concluyó.