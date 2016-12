¿Por qué Juanita Viale no tiene televisor en su casa?

Juana Viale declaró en varias oportunidades que ella no miraba televisión, ni tenía televisores en su casa. Invitada al programa de su abuela Mirtha Legrand, la actriz explicó a qué se debe su costumbre.

"No tengo tele y la compu se me rompió hace como cinco meses, así que no miro nada. No tengo demasiado tiempo libre y cuando lo tengo, prefiero leer", explicó Juana.

Al no tener televisores en su casa, sus tres hijos tampoco miran TV. Al respecto, Mirtha retrucó: "Pero a ellos les encanta, cuando vienen a mi casa miran". "Cuando van a la casa de todos menos en la mía, ven televisión", dijo Viale, contundente.

¿Por qué? "No tener televisión implica una relación constante con mis hijos, conozco casa donde hay televisión en todos lados. Es responsabilidad de los padres fomentar cosas en los chicos, si tenés una vida sedentaria y a los chicos le pones la tele para que coman y vos quedarte sin nada un rato, bueno, es una solución, no la mía".

Lo paradójico es que tanto Juana, como toda su familia, viven de su trabajo en la televisión.