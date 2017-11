El hombre que conducía la camioneta fue trasladado al hospital para realizarle chequeos, aunque no revestía heridas de consideración, y su acompañante resultó ileso.

Silvana, la conductora del auto, viajaba junto a su hijo en el asiento del acompañante y en la parte trasera viajaba su nena de 1 año y medio, quienes resultaron ilesos por llevar el cinturón de seguridad. Paradójicamente, la mujer se dirigía a hacer la revisión técnica del vehículo.

Ante el impacto, efectivos de la Policía se hicieron presente, aunque no se debió interrumpir el tránsito. Además, le realizaron el test de alcoholemia a la conductora, que dio negativo.

En diálogo con LM Neuquén, Silvana contó que descendió del vehículo, le pidió disculpas al conductor de la camioneta y le explicó lo sucedido.

El señor tuvo que ser trasladado al hospital a causa de un dolor a la altura del coxis, sin embargo, no presentaba heridas de gravedad.

“Cuando me di cuenta de que estaba frenando pero las ruedas patinaban, atiné a apoyar la mano sobre mi hija y girar la cabeza para atrás por si se rompían los cristales”, explicó Silvana todavía con lágrimas en los ojos por el susto.

El pequeño de 7 años quedó con el abdomen resentido a causa del impacto del cinturón de seguridad, pero por fortuna los daños sólo fueron materiales.

“Después del impacto lo único que quería ver era cómo estaban los chicos. Después me puse a llorar por el susto pero no me importaba el auto, solamente quería saber que ellos estaban bien”, contó la conductora mientras esperaba que llegara una grúa para trasladar al vehículo.

