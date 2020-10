Probation por matar al volante: "La fiscal nos defraudó"

Nicanor Quichán recibió una suspensión de juicio a prueba por 3 años por haberle causado la muerte al policía Brian Pino (22) en un accidente de tránsito en Centenario el año pasado. La familia de la víctima no sale de su indignación y su querellante anunció que impugnarán la decisión.

Por ello, y tras los resultados de las pericias, a Quichán se lo acusó de homicidio culposo por la conducción imprudente y no reglamentaria, agravada por conducir en exceso de velocidad por sobre los 30 km/h.

Brian Pino - choque centenario

La salida alternativa propuesta y homologada por el juez Lucas Yancarelli llegó a dos meses de iniciada la etapa de investigación y fue fruto de un acuerdo entre la fiscal Sandra Ruixo y el defensor Alfredo Ferreyra. Estos tuvieron en cuenta la baja expectativa de pena para la calificación y la falta de antecedentes del acusado.

La probation de 3 años obliga a Quichán por dicho plazo a mantener su domicilio, no consumir estupefacientes ni abusar de bebidas alcohólicas, presentarse regularmente ante Población Judicializada, someterse a un curso de manejo, cumplir con 8 horas de trabajo comunitario y revocar su licencia de conducir. Además, cabe destacar que si el imputado cumple con las condiciones dictadas, una vez finalizado el plazo no registrará antecedente penal alguno por el hecho.

Brian Pino - choque centenario

Disculpas no aceptadas

Los padres de la víctima, que se encontraban presentes en la audiencia, se mostraron indignados frente a la salida planteada y junto a su querellante, Guillermo Oviedo, fueron contundentes en su rechazo.

“En un año no se tomó el trabajo de mandar un mensaje para pedir disculpas. Mató a mi hijo delante de su gemelo y yo ahora tengo que estar pendiente de que él no se mate. Yo quiero justicia. Le sacan el carnet, pero ¿a mí quién me devuelve a mi hijo?”, expresó la madre de la víctima en la audiencia ante Yancarelli.

Su marido y padre de Brian, ratificó su oposición en diálogo con LM Neuquén al expresar: “La fiscal tomó la decisión sola, tenía que defender a mi hijo y nos defraudó. Espero que si yo un día me mando una cagada, también me den una probation”.

Ante el reclamo de los padres en audiencia, Quichán tomó la palabra y pidió disculpas al matrimonio, pero estos se negaron a aceptarlas por ser demasiado tarde.

Familia y amigos de Pino se reunieron en horas previas frente a Ciudad Judicial manifestándose en contra del fallo que se esperaba. Sobre esta línea, el querellante de la familia ya hizo reserva de Impugnación del mismo.

Prisión efectiva para el asesino del policía Emiliano Amaya

Mauricio Retamal fue recientemente condenado a 4 años de prisión efectiva por un hecho similar, en el que impactó el auto conducido por el efectivo Emiliano Amaya en octubre de 2019. El asesino se dio a la fuga del lugar y la víctima falleció una semana más tarde, producto de las heridas recibidas.

Sin embargo, este fallo, también fruto de un acuerdo de partes, contó con ciertos agravantes: la falta de seguro obligatorio, la pérdida que ocasionó en la vida del pequeño hijo de la víctima, que el hecho se produjo en una vía muy transitada y con dos acompañantes que también quedaron en riesgo.