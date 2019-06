“Era gente de Roca que no sabía cómo era la normativa en Cipolletti. Dos mujeres que accedieron voluntariamente a llevarse todo lo que habían armado, así que no hizo falta multarlas o clausurar el evento. Ya estaban terminado de cargar todas sus cosas para irse”, comentó Darío González, coordinador de Comercio, quien indicó que se les explicó que no era posible promocionar en esta ciudad un evento de estas características. “No se permite la reventa, ése es el problema. Cuando es ropa de autor, de confección propia, si vale, está perfecto. Pero esto era otra cosa”.

LEÉ MÁS

El Chipi forma parte de una emocionante muestra de arte en el Centro de Espectáculos

Di Tella quiere una "Ciudad Deportiva" para Cipolletti