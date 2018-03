Pusieron primera en el saneamiento del arroyo Durán

“Hoy da sus primeros pasos una obra de 20 kilómetros en el arroyo Durán, que junto con la de la colectora del oeste va a permitir que con estos cambios climáticos cuando haya precipitaciones, como las que tuvimos en los últimos años, nuestros barrios no se inunden”, explicó el gobernador Omar Gutiérrez en su recorrido por la zona de las 127 hectáreas.

Dijo que son obras que forman parte de un plan estratégico para el desarrollo de la ciudad. “Es una obra de estricta justicia social y de reparación histórica porque en este sector, con el saneamiento y embellecimiento del arroyo Durán, los vecinos podrán incorporar un espacio de cara a la vida ciudadana. Esto se va a convertir en un atractivo turístico”, manifestó.

Si bien el proyecto ejecutivo está compuesto de nueve obras a un costo de 36 millones de dólares, con estos 6 millones de dólares se llevarán a cabo tres en el plazo de un año, mientras buscan el resto de la financiación para concluirlo.

“Con esto estamos resolviendo de raíz el problema e incorporando un espacio para los vecinos. Es un trabajo conjunto con el gobierno nacional, y las demás etapas son parte de proyectos que presentará ante el Banco Mundial”, agregó.

El subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, explicó que una de las obras se hará a la altura de Balsa Las Perlas. “Ahí se ingresa agua y se vuelve a restituir todo el cauce del arroyo, que en este momento no existe. De esta manera, volverá a circular agua del Limay”, comentó.

Se restituirá todo el cauce hasta Catán Lil hasta la Montada, donde confluye el canal V. En tanto, la obra que comenzó ayer en inmediaciones de las 127 hectáreas será lo que se denomina como zona de expansión.

Carvalho sostuvo que traerá alivio cuando se produzcan tormentas como las registradas en el 2014 o 2016, donde venía mucha agua del oeste y se inundaban los barrios Don Bosco II y III. “Con esta obra, el agua entrará en una especie de laguna controlada y se amortiguará ahí, en tanto que por el arroyo seguirá circulando con niveles adecuados. Una vez que deje de llover, por desnivel vuelve al cauce”, añadió el funcionario.

Dijo que, dado que esto pasará esporádicamente, la laguna se puede usar como un espacio verde, con juegos, luminarias y bicisendas.

La tercera obra estará en un puente sobre Ignacio Rivas y la otra es a la altura del club El Biguá. A la altura del club Santafesino se harán paredes de hormigón. Habrá bicisendas desde Río Negro hasta el brazo norte con luminarias.

“Esa contaminación que llega por el canal V y Necochea, con la obra de la Colectora del Oeste II, que terminará en un año, no estará más. Y este caudal estará mejor”, añadió el funcionario.

Removerán tres viviendas de la zona

El subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho, dijo que hay invasiones de viviendas en cercanías del arroyo Durán que deberán ser removidas cuando se lleve a cabo la segunda etapa. “Hay invasiones sobre el arroyo Durán y eso no puede ser porque es como un río. A los costados tiene que haber espacios que no tienen que estar invadidos. Las leyes están para cumplirlas y las vamos a aplicar, esperamos el acompañamiento de todos, porque no será fácil”, precisó.

El funcionario dijo que son tres las viviendas que se encuentran en esa situación y que están dialogando con los vecinos, quienes se mostraron dispuestos.

LEÉ MÁS

Comenzarán a sanear el arroyo Durán a fin de mes

Provincia aseguró que a fin de mes empieza el saneamiento del Durán