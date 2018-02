El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, declaró que su equipo se vio perjudicado por el arbitraje de Silvio Trucco en el encuentro con los xeneizes.

"Puedo respetar el pensamiento de Lammens pero no lo comparto. Los amigos son extras de la vida profesional que uno puede tener, son los que van a estar siempre. Los amigos tienen una posibilidad que no la tienen ni los familiares, se eligen", se atajó Tapia.

Tras agregar: "Ganara o perdiera Boca iba a ir porque no tiene nada que ver y yo lo veo de ese lado. Yo no me saque una foto festejando con nadie, solo fui al cumpleaños de un amigo".

"Chiqui" Tapia estuvo en el cumpleaños de Tevez