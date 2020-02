Duki-2.jpg

"Este cascote de este tamaño le puede romper la cabeza a cualquiera. Me tuve que bajar del mejor show de mi vida, había miles de personas disfrutándolo conmigo. Muchachos no se va a volver a subir a tocar nadie si siguen así. No puede ser así", afirmó el joven trapero.

Duki insistió en su comunicación con sus seguidores en que lo que sucedió "no puede pasar" y dijo que no sabe en qué está pensando "la generación que se viene".

"Los amos a todos, muchas gracias a todos en Neuquén. Gracias por el show. Bendiciones a todos y empiecen a tener un poco de conciencia, no podemos empezar el año así", concluyó.

