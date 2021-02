¿Qué es la miocardiopatía hipertrófica que dejó a Boca sin refuerzo?

Por lo general, esta afección no es diagnosticada debido a que muchas personas que la presentan tienen pocos o ningún síntoma y pueden llevar una vida normal sin que les traiga ningún problema. Sin embargo, algunos que padecen de este engrosamiento cardíaco pueden presentar: falta de aliento, dolor de pecho, mareos, perdida de conciencia, palpitaciones o problemas en el sistema eléctrico del corazón. Esto último puede provocar ritmos cardíacos anormales (arritmias) que pueden poner en riesgo la vida de una persona o hasta provocarle una muerte súbita.

Casi en su totalidad, esta enfermedad es congénita. Se estima que cada hijo o hija de una persona afectada tiene hasta un 50% de probabilidades de heredarla y suele desarrollarla durante la adolescencia.

miocardiopatía.jpg

Entonces, ¿Cuándo debemos sospechar de que tenemos una miocardiopatía hipertrófica?

Si se presenta alguno de los síntomas mencionados anteriormente, un soplo o un electrocardiograma (ECG) anormal. También es importante saber que en caso de que tengas algún familiar que presenta esta afección cardíaca, tenés que consultar con un médico para obtener un resultado, mas allá de si se presenten síntomas o no.

El diagnostico se consigue mediante un ecocardiograma, aunque en algunas ocasiones son necesarias otras pruebas como la prueba de esfuerzo, Holter ECG de 24 horas, resonancia magnética cardíaca, cateterismo o un estudio electrofisiológico.

Actualmente no hay forma de prevenir la miocardiopatía hipertrófica y la única cura posible es una intervención quirúrgica que puede llegar a ser muy complicada. Aún así, hay tratamientos que pueden aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Fármacos, la implantación de un marcapasos o la ablación septal con alcohol son alguno de ellos.

"La miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en el deporte"

El reconocido cardiólogo, Norberto Debbag, dio una entrevista en el programa "Sportia" de TyC Sports para referirse al tema del colombiano y aseguró que esta enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte súbita en deportistas de alto rendimiento. "Hay un riesgo grande para hacer deporte de alta competencia. En el esfuerzo, el ventrículo, al ser la cavidad pequeña, no expulsa suficiente oxígeno. Ahí el corazón sufre por falta de oxígeno y puede producirse una arritmia", detalló.

debbag.jpg

"Un enfermo de esto puede vivir controlado. Si tiene que hacer actividad, no será de esfuerzo físico. Pero si tiene que salir a caminar cinco kilómetros a intensidad baja, no hay problema. Muchas veces se da una medicación para el corazón para que no aumente la frecuencia cardíaca, porque si sucede el corazón consume más oxígeno. Ahí va a tener dolor en el pecho, palpitaciones o muerte súbita", agregó Debbag.